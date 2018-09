Onsdag kunne innbyggerne i Kristiansund skue opp mot den Hollywood-inspirerte logoen til Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival (KKKK), som startet mandag denne uken.

Ku Klux Klan

Men på skiltet står det derimot KKK Festival. Tar du et kjapt søk på bokstavene i Google, er hele første siden dedikert til Ku Klux Klan, den høreekstreme og rasistiske organisasjonen fra USA.

Det var Tidens Krav som først skrev om saken. Kommunens kommunikasjonssjef ble ovverasket da avisen kontaktet ham onsdag morgen.

– Åh ... herregud, ja, vi har nok glemt noe, sier kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær til Tidens Krav.

– Men det sto vitterlig fire K-er der i går. Det har jeg sjekket og bekreftet, og vi retter det opp nå, sier han til TV 2.

Han forklarer at bokstaven ble funnet like ved, og at det enda ikke er klart om det er hærverk, eller om bokstaven har veltet som følge av vind.

– Det sto KKKK der i går, og kommer til å gjøre det igjen snart. Vi vil ikke reklamere for en høyreekstrem organisasjon i USA som er på kanten med loven. Men jeg tviler på at KKK har så mange sympatisører i Kristiansund, følger Lyngvær opp.

Politiet uten tips

Ifølge Tidens Krav har ikke Politiets operasjonssentral mottatt tips om hærverk på skiltet.

Festivalen ble arrangert for første gang i mars 2001. Årets festival arrangeres fra 10. til 23. september.