Tottenham-keeper Hugo Lloris møtte i dag opp i Westminster Magistrates' Court etter fyllekjørings-episoden for knapt tre uker siden.

Lloris sa seg skyldig i et tiltalepunkt om kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Retten fikk høre at Tottenham-keeperen ble tatt med 80 mikrogram alkohol per 100 milliliter utåndingsluft (i området 1,5-1,8 promille). Risikoen for å forårsake en alvorlig trafikkulykke anses å vær økt 20 ganger når føreren har en slik promille. Den lovlige grensen i England og Wales er 35 mikrogram.

Politiet forteller at Lloris kjørte i 15 mph (24 km/t) i en 30 mph-sone (48 km/t). Da de stoppet bilen, så de oppkast. Lloris måtte hjelpes ut av bilen, skriver The Independent.

Lloris må betale en bot på 542 000 kroner og må klare seg uten lappen i 20 måneder.

Det var klokken halv tre natt til fredag 24. august stjernekeeperen ble stoppet.

Lloris ble tatt med til politistasjonen like ved Charing Cross. Der tok politiet bilder av keeperen, sikret seg fingeravtrykk og satt ham på glattcelle. Sju timer seinere ble han løslatt mot kausjon.

– Jeg vil av hele mitt hjerte si unnskyld til min familie, min klubb, mine lagkamerater, min manager og til alle supporterne, sa Lloris på det tidspunktet.

– Å kjøre i beruset tilstand er fullstendig uakseptabelt. Jeg tar fullt ansvar for mine handlinger, og det er ikke slik jeg ønsker å oppføre meg, fortsatte han.