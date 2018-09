– Jeg kom ikke hit for å være på ferie. Jeg trenger ikke å snakke om kvalitetene mine

– Alle spillere vil være del av laget. Jeg kom ikke hit for å være på ferie. Jeg er her for å hjelpe klubben til å bli suksessfull. Treneren vet hvorfor han hentet meg hit, og jeg har kvalitetene som skal til for å være del av laget. Det er ikke noe spørsmål for meg. Jeg viser ham hver dag på trening at jeg vil gjøre det vanskelig for ham. Konkurranse er viktig for å oppnå suksess i fotball. Slik hadde vi det i Bayern München også.

Ordene tilhører Liverpools Xherdan Shaqiri, som denne uken stiller opp for Premier Leagues egen TV-kanal i forbindelse med denne rundens storkamp i Premier League - den TV 2 Sport Premium-sendte kampen mellom Tottenham og Liverpool på Wembley lørdag.

Liverpools nye sveitsiske landslagsspiller, hentet for snaut 150 millioner kroner fra Stoke i sommer, mangler i hvert fall ikke selvtillit, til tross for kun to korte innhopp så langt denne Premier League-sesongen.

– Jeg trenger ikke å snakke om kvalitetene mine. De fleste vet hvilken spiller jeg er. Jeg kan endre kamper. Jeg kan vinne kamper med ett skudd eller en pasning. Jeg tenker også at det blir viktig å ha slike spillere denne sesongen. Det kan være 0-0 etter 88 eller 90 minutter, og da er det kanskje en spiller som kan ha en innvirkning, og jeg er definitivt den spilleren som kan vinne kamper. Jeg ser frem til alle kampene, og det viktigste er å være suksessfull for laget, sier 26-åringen.

– Alle ønsker å spille og være i startelleveren

Shaqiri fikk åtte minutter fra benken i seriepremieren mot West Ham i august, og spilte også de siste 19 minuttene i 2-1-seieren mot Leicester i den siste Premier League-runden forut for forrige ukes landskamper. I konkurranse med først og fremst Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino om de offensive plassene, har den skuddsterke kruttønnen en tøff jobb foran seg med tanke på å få spilletid.

– Alle ønsker å spille og være i startelleveren. Det er normalt for alle. Alle som kommer til en ny klubb ønsker å spille. Det gjelder også meg, og jeg gir alt for å gjøre mitt beste, men hvis jeg kommer inn fra benken, så prøver jeg å hjelpe lagkameratene mine i denne klubben til å vinne titler. Men alle spillere må være lykkelige, og jeg er lykkelig over å være her, både fra benken og vekke fra benken, sier han.