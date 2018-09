Tirsdag ble det kjent at Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen får én kamps karantene etter at han i et pauseintervju med Eurosport sa dette:

«Jeg er drittlei. Nå må han begynne å følge med. Jævla dommerfaen.»

Onsdag anker Lillestrøm avgjørelsen og kommer med følgende begrunnelse:

«Ankegrunnen er usaklig forskjellbehandling, jf. § 4-28 (1) bokstav c. Disiplinærutvalget hadde i inneværende sesong til behandling en sak som var bortimot identisk med denne. Det gjelder saken mot Daouda Bamba etter hans uttalelser til Eurosport i forbindelse med en kamp mellom hans daværende klubb Kristiansund BK og Haugesund FK i mai i år.

I den aktuelle kampen slapp Bamba unna med en irettesettelse etter å ha sagt dette:

«Yeah, but every fucking time we get penalty, they don't give us penalty. Against Sandefjord we get penalty, they don't give. And this time also, before I hit the ball, he shoot my leg. And the referee, they don't have eyes. What the fuck? This is fucked up.»

Urettferdig

Lillestrøms styreleder mener saken har to sider.

– Vi ønsker ikke å høre slike uttalelser fra våre spillere, men vi synes det er vanskelig å akseptere at de skal få vesentlig større konsekvenser for våre spillere enn for spillere fra andre klubber, sier styreleder Morten Kokkim til NTB.

NFF må statuere et eksempel

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen forstår at det ankes, men mener samtidig at NFF ikke har noe valg.

– Er Lehne Olsens uttalelse verre en Daouda Bambas, Jesper Mathisen?

– Ja, jeg synes det er verre. Absolutt. For det første er det to forskjellige språk. Det Bamba sier virker også å være på generelt grunnlag om dommerstanden. «Jævla dommerfaen» er rett til dommeren. Når det er sagt synes jeg også at det Bamba sa var over streken, sier TV 2s fotballekspert.

– Hva synes du om at Lillestrøm anker saken?

– Basert på at Bamba gikk fri så forstår jeg anken, men jeg forstår ikke hvordan Bamba slapp unna.

– Uansett må man huske at her sitter det familier og ser på. Hvis påtalenemnda og NFF godkjenner en slik språkbruk kan man i praksis godta alt. Derfor må de i mine øyne foreta seg noe, sier han og følger opp:

– Hvis vi ikke skal ha mer respekt for dommerne så er vi på ville veier. Dette hadde jeg også ment selv om Lillestrøm ikke hadde møtt Start i neste kamp, sier fotballeksperten fra Kristiansand.