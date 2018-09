Vil løse hjerte- og diabetes-gåten med menneskefett

– Se her! Masse fett, sier forsker Johan Fernø, og drar opp tre tuber med en rødlig, flytende masse.

Dette er altså ferskt menneskefett fra en fettsugingsklinikk, men hit sendes også fett fra nyopererte mennesker ved fedmeklinikken på Voss.

Tidligere har TV 2 skrevet om en dobling i antall fedmeopererte i alle aldersgrupper, og for de under 30 år har det faktisk vært en tredobling.

Det kommer Fernø og de andre forskerne til gode, for Hormonlaboratoriet på Haukeland universitetssykehus får nemlig jevne leveranser fra villige donorer.

– Vi trenger ganske masse fett, og det er heldig for oss at det er enkelt å få tak i fettvev her i Norge og Skandinavia. Dette ville vært mye vanskeligere i for eksempel USA, der man er langt mer restriktiv med å levere ut slike prøver, sier Fernø.

Leter etter årsaken

Bakgrunnen for denne forskningen, er et relativt nyoppstartet prosjekt med et hårete mål, nemlig å forbedre medisiner – eller i beste fall – finne en kur for følgesykdommer som er forbundet med fedme.

De mest utbredte av disse er diabetes og hjerte- og karsykdommer.

– Nøkkelen er å forstå hvorfor enkelte med fedme får disse følgesykdommene, mens andre ikke får dem. Hvis vi klarer å finne ut hvorfor disse oppstår, så er det mye lettere å utvikle en medisin, sier Fernø.

Før fettet kan analyseres, må det blant annet filtreres og løses opp med enzymer. Laboratoriet får både tilsendt flytende fett fra fettsugingsklinikker, men de får også fastere fett fra fedmeklinikken på Voss sykehus. Foto: Ivar Lid Riise

Et ekstremt utbredt helseproblem

Og gevinsten kan bli stor, for det er mange som lider av de nevnte helseproblemene. Ifølge Folkehelseinstituttet lever hele 1,1 millioner nordmenn med hjerte- og karsykdom, eller befinner seg i høyrisiko-sonen for å utvikle sykdommen. Det utgjør en femtedel av Norges befolkning.

Til sammenligning lever rundt 245.000 nordmenn med diabetes, men her kan det være store mørketall ettersom mange ikke har fått diagnostisert sykdommen.

Mastergradsstudenten Victoria Langhelle (nærmest) og doktorgradsstipendiat Kristina Strand behandler det ferdig filtrerte fettet før det sentrifugeres. Foto: Ivar Lid Riise.

– Hvis man er overvektig, så kan man også slite med høyt blodtrykk, alvorlig søvnapnè, snorkeproblemer, astma og en rekke andre sykdommer. Det er mange nisser med på lasset når det kommer til fedme, sier Hans Jørgen Nielsen, som er en av Norges mest erfarne fedmekirurger.

I et tidligere intervju med TV 2 har han fortalt at både fedme og følgesykdommer kan arves. Han håper forskerne kan finne en løsning på disse helseproblemene, særlig fordi stadig flere yngre får sykdommene som tradisjonelt sett har vært en plage for eldre aldersgrupper.

– Det er en voldsom økning i fedme over hele verden. India, Kina, ja, det skjer i utrolig mange land. Derfor er det utrolig viktig å ta tak i problemet og særlig den yngre gruppen, ettersom det er en ekstra tung bør for unge å starte livet med en kronisk sykdom, sier Nielsen.