Tre desserter i én fei

Gjest i God morgen Norge-kjøkkenet i dag var Elin Vatnar Nilsen med boken «Desserter».

Semulegrøt med rød saus –Mormorsdessert

Til ca 6 personer

1 l melk, bruk gjerne helmelk

90 g semulegryn

3 ss sukker + 1 ss sukker til dryss

2-3 dråper mandelessens eller romessens ev vaniljeessens

Kok opp melk og rør inn semulegryn. Kok på svak varme i ca 10 min, rør om hele tiden, slik at det ikke legger seg ved i bunnen. Tilsett 3 ss sukker og smak til med ønsket essens. Hell i en bolle, dryss over 1 ss sukker for å unngå «snerk» på toppen av grøten. Avkjøl.

Rød saus

4 dl rød saft (bruk det du har) og eventuelt litt vann

ca ½ ss potetmel utrørt i 2 ss vann

Bland saft og vann slik at det blir sterkere enn den du drikker. Kok opp. Rør potetmel ut i kaldt vann og hell i den varme saftblandingen i en tynn stråle under omrøring. Hell sausen i en mugg og dryss med sukker slik at den ikke får snerk.

Enkel «Key lime pie» i glass

Til 6 personer

12 stk havrekjeks

1 boks søtet kondensert melk (ikke vikingmelk)

4 eggeplommer

1 dl frisk presset limesaft (2-3 lime)

2 dl kremfløte

1 ss sukker

Knus havrekjeksen.

Rør sammen kondensert melk, eggeplommer og limesaft. Det skal ikke piskes, kun røres sammen.

GODT OG ENKELT: Disse dessertene er enkle å lage og smaker himmelsk! Foto: TV 2

Tips: Rull limene mot bordet slik at de blir myke, da er det lettere å presse ut saften.

Fordel blandingen i 6 glass. Sett i kjøleskapet et par timer eller mer før den servers.

Før servering, dryss over knust havrekjeks og legg en «kremdott» på toppen.

Vaniljesaus

.. smaker godt til alle typer dessert, prøv den gjerne til frisk frukt eller fruktgrøt