– En slik sesong tar på både fysisk og mentalt. Man blir veldig negativ i tankegangen og i de mørkeste stundene hadde jeg bare lyst til å bare gi faen i alt som har med ski å gjøre.

Finn Hågen Krogh, nettopp fylt 28 år, er på samling med sprintlandslaget på Lillehammer. Finnmarkingen snakker rett fra levra om sin motgang.

–Steinhardt på samling

– Status nå er at jeg begynner å nærme meg normalt nivå - og de andre gutta. Det har heldigvis gått bedre og bedre samling for samling.

Fiaskosesongen er selvsagt grundig evaluert. Og Krogh nikker anerkjennende til stikkordene for mye og for hard trening for han på allroundlandslaget.

– Det koster å holde følge med "utholdenhetsmaskinene" Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger?

– Samlinger er alltid hardt, steinhardt. Jeg innser nå at jeg var for dårlig til å hvile da jeg kom hjem. Styrken min, mener jeg selv, har alltid vært å trene godt med overskudd. Men før fjoråret var jeg nok for ivrig, ville ut å trene for å bli enda bedre.

Sterk kontrast

Sist sesong sto i sterk kontrast til det som skjedde vinteren før med bronsemdalje på 30 kilometer under VM i Lahti, i samme mesterskap sikret han også stafettgull til Norge etter en fryktelig spennende duell med russseren, Sergej Ustjugov.

– Ja, jeg skjønner hva du mener, men det er ikke slik at man går rundt og er fornøyd med seg selv - selv om man lykkes. Man vil hele tiden bli bedre og suksess må man legge bak seg.

Dramatisk konsekvens

Den første konsekvensen etter sist sesong, som var en serie av nedturer, var at Krogh krevde å få komme tilbake til sprintlandslaget. Det ble innfridd. Men knekken han fikk har fått dramatiske konsekvenser.

– Med den sesongoppkjøringen jeg har til nå så satser jeg mot sprint. Jeg er veldig usikker på hvordan formen blir til vinteren. Sprint kan jeg rekke, distanserenn har jeg fortsatt satt på vent, sier Finn Hågen Krogh.