Peter Madsen smilte til tilhørerne da han ankom rettssalen i Østre Landsrett i København onsdag formiddag. Ikledd sort skjorte og sort dressjakke tok han plass ved siden av sin forsvarer, Betina Hald Engmark.

Vi ha midlere straff

Etter å ha hørt gjennomgang av flere vitneforklaringer fra byretten, ville ikke Madsen svare på spørsmål fra sin forsvarer, og heller ikke aktor hadde noen spørsmål til den drapsdømte mannen.

​Retten ble hevet like etter, og Madsen gikk smilende ut av rettssalen. Det er forventet dom i saken fredag.

Madsen har anket dommen han fikk i København byrett i april. Der ble han dømt til livsvarig fengsel for drap og partering av den svenske journalisten Kim Wall. Madsen mener at han må straffes på mildest mulig måte.

Både Walls far, mor og kjæreste var på plass i retten i København for å følge ankesaken. Kjæresten noterte flittig. Moren følger nøye med på det som blir sagt, mens faren ofte stirret rett på Peter Madsen.

14 viktige vitner

Under ankesaken går partene gjennom 14 vitnemål som kan ha avgjørende betydning for straffeutmålingen.

Den ene av dem er vitnet som var ute i båt dagen etter ubåten var etterlyst. Han så ubåten ligge i overflaten og seilte bort til den. Der snakket han med Madsen.

Vitnet forklarte at Madsen oppførte seg merkelig. Han sa han måtte ned igjen i ubåten og prøve noe som kunne være farlig. Han gikk ned, og kort tid etter begynte ubåten å synke. Madsen hoppet i vannet fra tårnet.

Han forklarer videre at Madsen ikke virket rystet over situasjonen, og at han var påfallende rolig da han ble spurt om hvor Kim Wall, som også var etterlyst, var.

Madsen forklarte at han hadde satt Wall i land på Refshaleøen klokken 22.30 kvelden før. I realiteten hadde han drept, partert og dumpet liket av henne i sjøen.

Anker ikke skyldspørsmål

Madsen har ikke anket selve skyldspørsmålet, og dermed har han godtatt at han er funnet skyldig i drap. Han anker imidlertid straffeutmålingen.

Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark og betyr at man tidligst kan søke om prøveløslatelse etter tolv år. De aller fleste livstidsdømte tilbringer mye lengre tid bak murene enn disse 12 minimumsårene.

Skulle dommen bli endret i ankesaken, kan Madsen enten få en forvaringsdom eller en tidsbegrenset straff. Ved forvaringsdom kan han i teorien søke om permisjon eller løslatelse etter tre år. Ved tidsbestemt straff vil han løslates etter ferdig sonet dom.

Ankesaken i Østre Landsret i København skal vare i tre dager, og avsluttes fredag. Det er ikke bestemt om pressen har lov til å filme og ta bilder når Madsen får dommen.

​