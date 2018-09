Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har problemer med å starte min Renault Laguna fra 2002, av og til.

Har akkurat vært og skiftet kortleser og nøkkelkort og det virket i en uke. Bilen starter gjerne fint i noen uker, men så parkerer man og kommer inn og skal starte og da kinner og kinner den på starteren, men den nekter å tenne. Da må man vente i noen timer og da starter den plutselig.

Har vært på verksted for å lese feilkoder men de får ikke opp feil fordi alt funker da, sier de. Dette er fryktelig frustrerende fordi man aldri vet når dette skjer. Har stått utenfor butikker og ventet i flere timer ... Håper på svar fra dere.

Benny svarer:

Heisann – det er ikke vanskelig å forstå at dette er frustrerende.

Dette er dessverre ikke noen uvanlig feil på Renault-modeller som har nøkkelkort i isteden for vanlig nøkkel. Hele greia er egentlig et idiotisk påfunn. Et tynt og skjørt kretskort som knapt tåler å bøyes og som man ofte putter i lomma. I tillegg er de ømfintlige både for støv og fuktighet. Det lukter ikke akkurat suksess. Hvilket det heller ikke er.

Nøkkelkort i stedet for vanlig nøkkel? Ikke veldig smart mener Broom-Benny.

Dårlig kontakt forkommer ofte her. Enten med i selve kortet, eller i leseren eller de påfølgende systemene mot startknapp og startsperre.

En full gjennomgang av systemet for å teste det ut er ofte eneste medisin her. At verkstedet ditt bare trekker på skuldrene av problemene dine er heller ikke godt nok. De må jo kunne tenke litt selv – selv om de ikke får opp noen feilkode på diagnose-apparatet sitt. De bør i det minste komme med forslag til mulige løsinger. Det er alltid, og uten unntak, noe man kan sjekke ut og gjøre.

I alle fall om det er et merkeverksted du bruker? De har – helt garantert – vært borti denne problemstillingen mange ganger.

Men det er også litt fort gjort å henge seg opp i nøkkelkort og startsperresystemet her. Ettersom det er en veldig vanlig feil på disse bilene. Men det kan så klart være andre ting også.

Om din Laguna har bensinmotor, er det greit å vite at det på noen av disse har vært problem med coil / tennspolen. Noe som du også bør få verkstedet ditt til å sjekke ut, eller bare skifte for sikkerhets skyld. Delene her koster ikke mer enn 400-500 kroner (uoriginalt).

Håper at disse tipsene kan hjelpe deg litt på vei!



Les også: Nytt bilmerke skal ikke ha egne verksteder ​

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Bare fire bilmerker dekker vanlig feil

Video: Sjekk ut denne fra Renault