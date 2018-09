At epler er sunne er for lengst bekreftet. De er blant annet en god kilde til vitamin C.

Ifølge eplebonde Marius Egge fra Lier er eplesorten Aroma og Discovery blant de viktigste norske sortene.

Men i frukthyllene møter de hard konkurranse fra utlandet.

Seks måneder gamle

Det finnes mange tusen forskjellige eplesorter avlet fram i forskjellige produksjonsland.

Matkontrollen har tidligere besøkt epleprodusenten Kromco i Sør-Afrika. Eplene de sender til norske butikker kan være seks til ni måneder gamle.

– Vi tar ut alt oksygenet fra lagerrommet, noe som gjør det mulig for oss å lagre frukt over en mye lengre periode. Det utsetter forråtningsprosessen av eplet, og gjør at de holder seg ferske, forklarer Leardt Van der Burgh, tidligere utviklingssjef ved Kromco.

Vitaminer går tapt ved lagring

Epler kan lagres i månedsvis på velegnede lagre for dette, men Egge tror dette kan påvirke næringsinnholdet noe.

– Jeg vil ikke tro at det er noe positivt for C-vitaminet at de lagres lenge, sier Egge.

HØYSESONG: På Egge Gård i Lier dyrker de epler til den store gullmedaljen. Foto: Ingvill Sunnby

I motsetning til eplene fra Sør-Afrika havner eplene til Lier i butikkhyllene alt fra en dag til senest en måned etter at de er høstet.

Langvarig oppbevaring av eplene kan faktisk redusere noe av innholdet C-vitamin med hele 10 til 20 prosent, ifølge seniorforsker Jette Jakobsen ved danske DTU Fødevareinstituttet.

– Det vil alltid skje et lite tap av C-vitamin ved lagring, men dette avhenger av hvordan lagringsforholdene er, forklarer Jakobsen til Matkontrollen.

Ti ganger så mye C-vitamin

Import-epler eller ei, mange velger eple basert på smak. Men forskning viser at også vitamininnholdet varierer noe.

DTU Fødevareinstituttet i Danmark har siden 1939 fulgt med på C-vitaminnivået i epler, og fant store forskjeller.

– Det er veldig stor forskjell. Vi kan finne sorter som har ti ganger så mye C-vitamin som en annen sort, sier Jakobsen.

NORSK EPLE: Epletypen Discovery dyrkes i Norge og har opp til tre ganger så mye vitamin C som enkelte av import-eplene.

Hun trekker spesielt fram én eplesort som er rik på vitamin C.

– I de undersøkelsene vi har gjort her i Danmark, så har Discovery, som er en nordisk sort, hatt et vesentlig høyere innhold av vitamin C. Opp til tre ganger så høyt, sier Jakobsen til Matkontrollen.

Dette sammenlignet med de mye solgte import-eplene Pink Lady, Golden Delicious og Granny Smith.

Sorten avgjørende

Dette betyr ikke nødvendigvis at utenlandske epler har lavere C-vitamininnhold enn norske.

– Det er sorten som er avgjørende for innholdet av C-vitamin.Det finnes også norske sorter som har tilsvarende C-vitaminnivå som f.eks. Pink Lady, forklarer Jakobsen.

Og så har du grønne, gule og røde epler ... Er det noe forskjell i C-vitamininnholdet i de?

– Nei, det er ikke fargen som er avgjørende. Det er forskjell på sorten, sier Jakobsen.