Etter 19 år i radioprogrammet Herreavdelingen NRK P1, melder Bjørnov at hun nå trekker seg tilbake grunnet helsemessige årsaker.

Tirsdag kveld annonserte hun nyheten på Instagram:

«Radionytt: av helsemessige grunner blir jeg ikke med til Radio Vinyl. TAKK til Finn og Yan for 19 jubelår i Herreavdelingen, for åpne armer og raus backing i all slags vær. TAKK også til den store herrefamilien. Det blir rart å ikke gå på sending.»

– Ikke noe drastisk

Lisbeth Wiberg Olsen, Bjørnovs manager, sier til TV 2 at det var et naturlig veiskille for artisten.

– Det er den situasjonen hun har vært i, i tillegg til at NRK legger ned Herreavdelingen og Finn Bjelke og Yan Friis skal flytte over til noe annet. Så det var et naturlig veiskille og ikke noe drastisk. Ingrid skal fortsatt gjennomføre alt annet hun har planlagt gjennom høst og julen, sier Wiberg Olsen, og legger til:

– Nå skal hun på turné med Øystein Sunde, og før jul er det Julesanatoriet sammen med Kari Slaatsveen.

Fikk kreftdiagnose

I januar i år opplyste artisten på sin Facebook-side at hadde fått kreft. Sommeren 2017 ble hun hasteoperert, men sykdommen spredte seg.

«Så kom kreften. Den beit meg i leggen i fjor sommer, jeg ble operert i en fei og kjørte hyperaktiv sykmelding gjennom høsten. Nå er det spredning og jeg må gjennom en hestekur som ikke lar seg forene med reising og pianospill. Det er med tungt hjerte jeg avlyser resten av Steinway to Heaven-turnéen. Legger meg i de beste hender, håper å komme grusomt tilbake», skrev hun den gang.

Kreftdiagnosen kom en uke før Bjørnov hadde premiere på sitt nye show, og måtte dermed avlyse 34 konserter.

Fortsatt under behandling

Ifølge Bjørnovs sykdomsoppdatering på Instagram, publisert 31. august, er hun fortsatt under behandling for å holde «spetakkelet» på avstand:

«Helsenytt: Ett år med kreft nå. Fin form, spredningen slått tilbake, behandlingen fortsetter for å holde spetakkelet på avstand. Trygg i hendene til de supre folka på KreftPol Kalnes. Og Terje. Og alle dere andre. Takknemlig.»

Bjørnov ble kjent gjennom popduoen Dollie de Luxe, sammen med Benedicte Adrian. Senere har hun hatt flere sceneshow, og gitt ut flere soloalbum. Hun har også medvirket i en rekke tv- og radioprogrammer.