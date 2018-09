​Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Er det normalt at det skal koste 2.500 kroner for å skifte en xenon-lyspære på bilen? Det gjør det nemlig hos Bertel O. Steen...

Benny svarer:

Hei du! Lys må vi ha, særlig nå som kveldene blir mørkere og mørkere.

Du sier ikke noe om hva slags bil du har og Bertel O. Steen importerer jo flere bilmerker, som Citroën, DS, Peugeot, Kia og Mercedes, så svaret må bli litt generelt.

Bilene blir mer og mer avanserte. Det gjelder ikke minst lys-utrustningen. Her er det gjort kvantesprang de siste årene og en avansert hovedlampe til en bil kan fort koste en god månedslønn. Da blir gjerne innholdet også dyrt.

Det som gjør at xenonpærer lyser så godt – og er dyre – er at de er fylt med ionisert xenongass under høyt trykk.

Xenonpærer er dyre på grunn av den kompliserte oppbyggingen. Ikke nok med det – ofte må man faktisk skifte begge på grunn av at det kan bli ”fargeforskjell” på ny og gammel pære. Noen gange skiftes den elektroniske tenneren også. Så da står man der med en saftig regning, på flere tusen kroner, for det som kanskje i utgangspunktet oppleves som en filleting.

Er man litt fingernem er det fortsatt mulig å gjøre dette selv. Det er penger å spare på det.

Det er kanskje dårlig gjort å fortelle det, men jeg byttet selv lyspærene på en gammel VW Golf jeg har til sommerbruk i vår. De kostet 49,50 per stk. og det tok tre minutter å bytte på begge sider. Noen ting var enklere før...

Jeg vil tro at det finnes billigere pærer til din bil også. Du kan spare en del på å kjøpe uoriginale.

Det finnes etter hvert ”Kina-pærer” som koster fra rundt 500-lappen per. stykk. Hvordan kvaliteten på disse er kjenner jeg ikke til. Ellers vet jeg at Philips har uoriginale xenonpærer til en del biler også til rundt tusenlappen. Disse har jeg brukt selv og var fornøyd med dem.

Men det kan være litt jobb å bytte disse også. Motorrommet på nyere biler er ofte ganske velfylt og det kreves noen ganger en del demontering for å komme til. Med norske timepriser blir det fort penger av slikt.

Så svaret på spørsmålet ditt er: Ja, det koster fort 2.500 kroner å bytte en xenonpære på en bil. Jeg har faktisk vært borti at det kan koste det doble, og vel så det også...​

​Les også: Dette kan du fortsatt gjøre på bilen selv

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Dette kan være en tikkende utgiftsbombe ​

Video: Her er den nye elbilen fra Mercedes

​