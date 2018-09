– Man tenker det verste med en gang. Vi tenkte at vi skulle dø

Det er midt i juli, og sommerferien er i full gang. Men for noen, ble ikke den historisk varme sommeren i Norge helt som planlagt.

Etter å ha blitt erklært kreftfri i 2017, fikk Tone Helgesen Ramsey påvist tilbakefall av den svært sjeldne krefttypen gallegangskreft i februar i år.

I stedet for ferie til USA sammen med familien, ventet nå en ny, og omfattende runde med behandling.

Sjokket

Mens hun sitter og får cellegift på sykehuset i Tromsø, ringer telefonen. Hun kjenner igjen nummeret, og vet at det er St. Olavs hospital i Trondheim.

Da kvinnen i andre enden av røret sier at hun er gynekolog, raser tusen tanker gjennom hodet hennes. For Tone har jo ikke vært hos gynekolog.

Vi spoler noen måneder tilbake.

Datteren til Tone, Julie Helgesen Ramsey (18), har vært morens nærmeste støttespiller mens hun har kjempet mot kreften de to siste årene.

NÆRE: Tone og datteren Julie har alltid hatt et svært tett forhold. Foto: Privat

Når det nærmet seg sommer skulle Julie sette inn P-stav. Moren insisterte på at datteren også skulle gjennom en gynekologisk undersøkelse. Bare for å være den på sikre siden.

Julie hadde ikke lyst, og tenkte at det umulig kunne være nødvendig når hun var så ung.

Telefonsamtalen

Tilbake på sykehuset i Tromsø, har Tone akkurat lagt på telefonen med gynekologen. Hun stirrer tomt ut i luften en stund, før hun tar opp telefonen på nytt.

– Hei Julie! Er du våken?

– Ja, så vidt, sier 18-åringen.

Moren stålsetter seg. Tone vet at hun må klare å holde seg rolig. Hun må være like sterk som datteren har vært mot henne de to siste årene.

– Gynekologen på St. Olavs ringte meg nettopp. Hun fortalte at de hadde funnet en ondartet kreftsvulst, etter at de undersøkte deg for et par måneder siden.

I det sekundet raste verden sammen for familien fra Trondheim.

– Jeg knakk helt sammen. Jeg visste verken hva jeg skulle si eller gjøre. Det første man tenker når man hører ordet kreft, er jo at man blir redd for å dø. Jeg prøvde å holde meg rolig, men det var helt umulig, sier Julie Helgesen Ramsey.

På kun to år var familien på fire rammet av to svært sjeldne kreftdiagnoser. Tone hadde fått gallegangskreft, en type som rammer tre prosent av befolkningen.

Julie hadde fått rhabdomyosarkom. Amerikanske tidsskrifter skriver at sjansene for å få Julie sin type er én til én million. Legene i Trondheim har aldri opplevd et slikt tilfelle før.

F**K CANCER: Julie og Tone bærer matchende armbånd for å vise hva de tenker om kreften. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Til tross for mikroskopiske sjanser, var det utenkelige brått blitt virkelig for familien på fire fra Trondheim.