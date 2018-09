Torsdag kveld ble 26 år gamle Botham Jean skutt og drept i sitt eget hjem av politibetjent Amber Guyer (30) i Dallas, Texas.

Betjenten, som fortsatt gikk i uniform etter jobb, gikk ifølge siktelsen inn i det hun trodde var sin egen leilighet i tredje etasje, fant døren på gløtt, og så en skikkelse på innsiden. Etter å ha gitt en muntlig advarsel, skal hun ha skutt to ganger, og truffet Jean i brystet.

Bestrider forklaring

Først etter å ha skrudd på lyset skal Guyer ha forstått at hun var i feil leilighet i feil etasje.

Denne forklaringen bestrider to vitner.

Botham Jean Botham Jean (26) fra Dallas, Texas, ble skutt og drept i leiligheten sin av naboen sin, politikvinnen Amber Guyer, 6. september.

Jean var høyt utdannet og jobbet som risikoanalytiker hos PricewaterhouseCoopers.

Han var ubevæpnet hjemme hos seg selv, og hadde ikke noe kriminelt på rullebladet.

Jean begraves torsdag 13. september. Kilde: CBS, CNN

– Vitnene hørte banking i gangen, etterfulgt av en kvinnes stemme, som de tror tilhørte betjent Guyer som sa «Slipp meg inn. Slipp meg inn», sier de pårørendes advokat Lee Merritt.

Så skal vitnene ha hørt skuddene, etterfulgt av enn mann som sa:

– Å Gud, hvorfor gjorde du det?

Dette tror advokaten var Jeans siste ord. Offeret døde kort tid etter.

Demonstrasjoner

Bothans mor, Allison Jean, ønsker å vite hvordan sønnen døde.

– Jeg er ikke fornøyd før vi har alle svarene, sier moren.​​

Betjent Guyer har blitt siktet for uaktsomt drap. Mandag demonstrerte en folkemengde utenfor hovedkvarteret til politiet i Dallas, som mener at siktelsen er for mild, ifølge CBS.

LEILIGHETEN: Det var i dette leilighetskomplekset i Dallas at Botham Jean ble skutt og drept. Foto: Ryan Tarinelli

Saken skal nå gjennom en storjury som skal vurdere hvorvidt siktelsen skal endres til overlagt drap.

– Vi skal sørge for at rettferdigheten seirer i denne saken, sier distriktsadvokat Faith Johnson ved Dallas County District til CBS.