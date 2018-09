Fire grunner til at orkanen Florence er ekstremt farlig

USA forbereder seg nå på den voldsomme orkanen Florence, som er ventet å treffe fastlandet torsdag ettermiddag lokal tid.

Mange uheldige omstendigheter gjør at Florence kan bli svært ødeleggende, skriver CNN.

Her ser du hvorfor denne orkanen er spesielt farlig.

1. Oppjusteringen

Florence økte i styrke fra en orkan i kategori to til kategori fire i løpet av noen timer. Og enda verre: den kan bli stadig mer intens mens den nærmer seg fastlandet.

Tirsdag morgen hadde Florence en vindstyrke på 210 kilometer i timen. Før orkanen treffer USAs kystlinje kan den trolig komme opp i kategori fem –med en vind opp i mot 250 kilometer i timen.

2. Dødelig mur av vann

Men intens vind er ikke den største faren med Florence. Det er storflommen det amerikanske sikkerhetsdepartementet frykter.

– Stormbølgene som kan komme kan potensielt ta livet av mange mennesker og forårsake store ødeleggelser, sier Brock Long som er administrator i FEMA - det amerikanske sikkerhetsdepartementet som har ansvar for å koordinere naturkatastrofer.

Stormbølge er i utgangspunktet en vegg av vann som skyller over store deler av kysten.

3. Kan forårsake massiv innlandsflom

Det er ikke bare langs kysten Florence vil skape store ødeleggelser. Dersom orkanen slår til med den forventede styrken, vil den trolig også skape store ødeleggelser i byer lenger inn i landet.

Jo lenger tid orkanen herjer over fastlandet, jo mer regn vil den slippe ut.

RAMMER BREDT: De siste prognosene fra det amerikanske orkansentere National Hurricane Center, viser at orkanen Florence vil treffe USAs sørøstkyst på en måte som vil ramme flere delstater. Foto: National Hurricane Center

Meteorolog Chad Myers i CNN sier at denne orkanen er unik og vil trolig sørge for et intenst regn over Carolina og Virginia.

– Denne orkanen er ikke bare en trussel for kysten, den er en trussel for alle statene som er involvert, sier Mayers.

Carolina har hatt mye nedbør i det siste og bakken er allerede mettet. Mange frykter konsekvensene når Florence trolig kommer med rundt 50 millimeter regn.

– Innlandsflom vil bli en stor trussel og noe folk bør være bekymret for i et stort område, også langt fra stedet orkanen treffer land, sier meteorologen.

4. Ikke vant til store orkaner

Dersom den siste prognosen holder, vil Florence strekke seg lenger nordover på østkysten enn noen annen orkan i kategori fire i historien.

Carolina vil nok bli rammet hardest. Men denne delen av østkysten opplever sjelden så kraftige orkaner.

For 25 år siden traff orkanen Hugo samme området. Siden den gang har det vært en betraktelig befolkningvekst langs kysten av Carolina.