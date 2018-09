På tirsdag bestemte Maria Refsnes fra Vatne på Sunnmøre seg for å ta en sykkeltur sammen med sine to yngste barn, Julie Mathea og Markus.

– Det var ganske tilfeldig at vi reiste ut. Da vi stoppet for å krysse veien, hørte vi noen ulyder fra skråningen, forteller Maria til TV 2.

De tre gikk ned for å undersøke hvor lydene kom fra, og fant en forkommen kattunge.

– Vi fant først en, og så fant vi tre til etter å ha lett litt rundt. De var iskalde og våte, sier Maria.

Sultne

Kattungene var fortsatt i live, og ble tatt hånd om av familien som hadde funnet dem. Rett ved der kattungene ble funnet, lå det en sparpose med kloremerker. Maria tror kattungene ble kastet ut i grøfta, mens de lå inne i posen.

Julie Mathea passer på den ene kattungen etter det triste funnet. Foto: Privat

– Jeg ble sint og lei meg, og det kom en del tårer. Spesielt ungene tok dette tungt.

Maria ringte ektemannen, som kom med bil og hentet alle sammen. For å varme kattungene tok familien dem med inn på badet, og pakket dem inn i håndklær.

– De var ganske sultne, og søkte konstant etter mat. Vi tok kontakt med Dyrebeskyttelsen for å høre hva vi skulle gjøre. Kattene er nå levert til Dyrebeskyttelsen i Ålesund, «Kellys håp», sier Maria.

De kontaktet også politiet, som har opprettet sak.

– Grotesk

I etterkant av hendelsen la Maria ut et innlegg på Facebook, der hun forklarte hva som hadde skjedd. Innlegget, der hun blant annet skriver at det er «veldig trist at mennesker tar et slikt valg», har ført til stort engasjement blant venner og bekjente i kommentarfeltet.

I denne posen tror Maria at kattungene lå da de ble forlatt. Foto: Privat

– Det er ganske grotesk at enkelte ikke ser noen annen utvei enn å kaste kattene ut i grøfta. Jeg tenker det må være ressurssvake mennesker som tar et sånt valg, sier Maria.

Hun frykter at dyr blir forlatt mye oftere enn det som blir oppdaget, og håper at denne saken bidrar til at folk blir mer oppmerksomme på at dette faktisk skjer.

– Det må få konsekvenser. Folk må også følge med, for det er umulig å nøste opp i slike hendelser uten tips.

Til slutt oppfordrer Maria om å adoptere kattungene de fant fra Kellys håp, dersom noen har muligheten.

– Vi har selv adoptert fra Dyrebeskyttelsen tidligere, og har svært god erfaring med det. Da er katten ferdig vaksinert, kastrert og chippet. Og mest av alt: Man gjør en god gjerning og får mye kos på kjøpet, sier Maria.

Økende problem

Dumping av dyr er et økende problem. I 2017 tok Dyrebeskyttelsen inn over 7500 forskjellige dyr som folk hadde satt ut, dumpet og etterlatt.

– Det er en massiv økning fra 2016. På et år opplevde vi 26 prosents økning i antall dyr som vi hjelper, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset, som onsdag var gjest i God morgen Norge.

Dyrebeskyttelsen har 28 lokalavdelinger, og hjelper dyr over hele landet. Roaldset sier det typiske er at folk setter dyr ut i naturen.

– Mange dyr er ikke tilpasset det norske klimaet. Katter og kaniner kan ikke leve utendørs i Norge, fordi de får frostskader på vinteren. De må ha et hjem, og de trenger mat og helsestell, sier Roaldset.