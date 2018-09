Politiet har fått bekreftet at det dreier seg om en alvorlig skade, sier operasjonsleder Tom-Ove Hammer til TV 2.

– Vi fikk melding klokken 20.07 om at en paraglider hadde gått i bakken i Skauskaret rett nord for Bodø. Hovedredningssentralen sendte et Sea King-helikopter med lege og redningsmann, og mannen ble fraktet ut og til Nordlandssykehuset i Bodø, sier Hammer.

Politiet har sikret seg utstyret som mannen brukte og vil undersøke dette.