Lukaku glitret mot Island: – Han er en scoringsmaskin i belgisk landslagstrøye

Island – Belgia 0-3:

0-6 mot Sveits. 0-3 mot Belgia.

Erik Hamrén har fått en marerittstart som landslagssjef for Island i Nations League.

– Først og fremst vil jeg be om unnskyldning til hele Island. Det er et pinlig resultat, sa Erik Hamrén til C More etter 0-6 mot Sveits i sin første kamp som islandsk landslagssjef.

Mot Belgia ble det ikke den oppturen den tidligere Rosenborg-treneren hadde håpet på.

​Se hvordan Belgia smadret Island øverst!

En straffescoring av Eden Hazard og to fulltreffere av Romelu Lukaku sørget for at Belgia vant enkelt 3-0 tirsdag kveld.

Lukakus 3-0-scoring kom etter et lekkert hælspark.

– Lukaku scoret der sitt 43. landslagsmål for Belgia. Han er en scoringsmaskin i belgisk trøye, sa kommentator Peder Mørtvedt om Belgias tomålsscorer.

​– Klasseforskjell

Selv om Island leverte mye bedre innsats enn mot Sveits, var Hamréns menn aldri i nærheten av å ta poeng mot årets bronsevinner i VM.

– Det var klasseforskjell på lagene. Island startet greit, men så ble Belgia komfortable og de store spillere viste klasse. Hver gang Hazard fikk ballen virket det nesten som at de islandske spillerne ble redde og lurte på hva som ville skje, mente TV 2-ekspert Trevor Morley i studio.

Island står med 0-9 og null poeng etter sine første to kamper i Nations League.

– Dette var et islandsk lag som har fryktelig mye å rette på, konkluderte kommentator Peder Mørtved.

Belgia på sin side fikk skryt i TV 2s studio.

– Det var nesten som å se Atletico Madrid. De er ikke bare fantastiske fotballspillere, men de beveger seg riktig hele tiden, sa TV 2-ekspert Endre Olav Osnes.

Belgia ble raskt komfortable

Island yppet seg noe i åpningsminuttene, men så overtok Belgia fullstendig.

Først fikk Belgia straffespark da Romelu Lukaku gikk i bakken etter 28 minutter.

Eden Hazard var sikkerheten selv fra straffemerket og sendte Belgia i ledelsen.

– Han overlistet keeperen og det var helt fortjent at dette belgiske stjernegalleriet tok ledelsen. Hazard la bare ballen enkelt i motsatt hjørne, sa TV 2-kommentator Peder Mørtved etter Belgias scoring.