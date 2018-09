Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun går til sak mot Rosenborg for usaklig oppsigelse, melder VG.

Stevningen blir sendt fra deres advokater til Sør-Trøndelag tingrett om få dager.

– Vi forholder oss helt rolig til dette. I Rosenborg mener vi at vi har jussen og alt annet på plass i denne saken, sier personalsjef Trond Alstad til VG.

Skulle det bli rettsmegling skjer det trolig før jul, mens en eventuell rettssak neppe skjer før på nyåret.

– Saken handler også om hvordan RBK benytter arbeidsavtaler som strider mot arbeidsmiljøloven , og Rosenborgs håndtering av prosessen mot Hoftun og Ingebrigtsen. Spørsmålet om norske fotballtreneres stillingsvern står sentralt, og Trenerforeningen støtter trenerne og søksmålene.

Stein Kimsås-Otterbech i Advokatfirmaet Thommessen AS og Andreas Messelt Ekker i Bjerkan Stav Advokatfirma AS representerer RBK-trenerne som fikk sparken 19. juli.

De sier i en uttalelse at de mener oppsigelsen av de to er usaklig.

Leder for Trenerforeningen, Teddy Moen, bekrefter at de to tidligere RBK-trenerne er gitt full støtte.

– Da Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken, fulgte ingen begrunnelse. Og henvendelsen kom heller ikke skriftlig, men muntlig. De ble bare bedt om å gå på dagen. I slike saker skal partene først ha et drøftelse-møte. Det hoppet ledelsen i Rosenborg glatt over. Det verste var at Erik Hoftun fikk beskjeden i et rom der det også var andre mennesker til stede, sier han til VG.​