Lars Kjellgren forsøkte å redde elghunden sin unna en ulveflokk, men ble selv omringet av ulvene. De fjernet seg ikke, selv om han skjøt i lufta for å skremme dem.

– Ulvene fantes ikke redde og bare sto og så på meg. Det var en skremmende opplevelse, sier jegeren til TV 2.

Fryktelige hyl

Dramaet skjedde i skogsområdene mellom Våler og Åsnes kommune i Hedmark, mandag kveld.

Flisa-jegeren var ute og trente elghunden sin i myrterreng. Han hørte plutselig fryktelige hyl og løp mot lyden. På fem meters hold så han én stor ulv og tre ulvevalper stå over hunden. Hunden lå på ryggen med bena i været og hylte. Ytterligere tre ulver sto rett bak.

Hunden overlevde

– Jeg skjøt et skudd i lufta for å skremme dem. De tre ulvene, som så ut som valper, løp til skogs, men det gjorde ikke de fire voksne ulvene. Den som sto over hunden gjorde noen byks bakover, så sto de bare og så på meg, mens hunden kom løpende bort til meg, forteller Lars Kjellgren.

OVERLEVDE: Elghunden Bonzo overlevde ulveangrepet, men fikk trolig et brudd og en avrevet lårmuskel. Foto: Privat

Hunden hans kom fra angrepet uten livstruende skader, men har trolig brudd i bekkenområdet og en avrevet lårmuskel.

– Det ser heldigvis ut som han klarer seg, sier Kjellgren.

Omringet av ulver

Han er skremt over at ulvene ikke virket redde i det hele tatt.

– Da hunden hadde kommet seg vekk, ble de fire store ulvene stående i en halvsirkel rundt meg. De sto og stirret på meg. Det er det sykeste jeg har sett, sier jegeren.

Han tok med seg hunden og gikk ned mot bilen sin.

– Jeg la merke til at i alle fall to store ulver skrittet etter meg. De fulgte oss trolig helt til bilen, sier elgjegeren.

– Det er veldig skremmende at de ikke er redde for mennesker i det hele tatt. Hva om de hadde kommet over en liten gutt eller jente på sopptur, spør han.

Han sier hendelsen er den verste han noensinne har opplevd som jeger.

– Var du redd?

– Jeg vet ikke om jeg var redd, skremt eller sint. Det eneste jeg tenkte på var å redde hunden min, sier Kjellgren.

– Det jeg så var min beste kamerat som ligger på ryggen med fire ben i været og hyler. Noen vil sikkert si at jeg er verdens dummeste jeger siden jeg ikke prøvde å skyte ulvene i nødverge. Men så lenge det holdt med et skudd i lufta og hunden min er i live, var det jeg gjorde det rette. Det er umulig å si hva som hadde skjedd om jeg hadde begynt å skyte mot ulvene. Det kunne gått helt galt, sier jegeren.

Ulveangrepet skjedde innenfor ulvesonen og jegeren tror ulvene han møttte tilhører den såkalte Kynna-flokken.

Statens naturoppsyn har i dag vært med Lars tilbake til stedet angrepet skjedde for å undersøke hendelsen nærmere.

​– Vi har funnet både hår og ekskrementer fra ulver på stedet, sier Simen Bredvold i Statens naturoppsyn

– Hva tenker du om at Lars har blitt omringet av en ulveflokk?

– Det er slik som kan skje i slike områder, sier Bredvold.