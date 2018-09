I bilen, på båttur, fjelltur, i sofaen og i senga. Mobilen har blitt en trofast følgesvenn som de fleste tviholder på uansett hvor man går eller skulle befinne seg.

Selv om teknologien tilfører samfunnet mange fordeler og man kan føle seg nærmere folk som er langt borte, enn noen gang før. Men hvor tett sammen knytter telefoner og nettbrett oss egentlig - fysisk og sosialt.

Den amerikanske fotografen Eric Pickersgill, har fanget opp hva dagens mobilbruk betyr for våre personlige liv. I en rekke bilder av både familier, nygifte, barn, ungdommer og eldre, har alle har blitt bedt om å posere som om de skulle ha scrollet på telefonen. Prosjektet har fått navnet «Removed», da fotografen fysisk har fjernet selve mobilen fra hendene deres.

Her kan du se flere av bildene i Pickersgill's fotoprosjekt.

Tanken bak

Arbeidet med prosjektet gikk viralt i 2015, og ble delt millioner av ganger internasjonalt i løpet av noen få timer etter at det først ble skrevet om, sier fotografen under et foredrag på TED Talks i 2016.

Idéen til prosjektet begynte en morgen da Pickersgill satt på en kafé i Troy, New York.

– Jeg observerte en familie som satt ved siden av meg, og de var så distanserte fra hverandre alle sammen. Far og de to døtrene satt med hver sin mobil. Moren hadde ikke sin telefon fremme og stirret bare ut av vinduet. Hun virket trist og alene, selv om hun var sammen med sin nærmeste familie, skriver fotografen på sin nettside.

Dette er notater han gjorde seg da han observerte familien og idéen til prosjektet, «Removed», oppstod.

– Bildet av familien, morens ansikt, tenåringsjentene og deres fars positur og fokus på deres egne håndflater har brent seg fast i hodet mitt.

– Det er trist

Pickersgill beskriver det som et slik øyeblikk når du ser noe som nå er så vanlig, men så plutselig legger du merke til hva som faktisk foregår.

– Jeg blir trist av å tenke på at bruken av teknologi for å knytte oss tettere sammen, erstatter den sosiale omgangen med vi har med hverandre.

Pickersgills prosjekt har blitt publisert og utstilt internasjonalt.

Mobilvanene ødelegger

Fotografen fra North Carolina prøver ikke gjøre smarttelefonen til noe fælt, men å sette fokus på hvordan den kan ødelegge forholdene mellom folk, hvis man ikke er oppmerksom på vanene sine, skriver World Economic Forum i en artikkel.

– Da jeg laget bildeserien var det en respons til hvor raskt mine egne mobilvaner hadde forandret seg og hvor mye tid min kone og jeg brukte på mobilene våre. Det var ikke tilfelle da vi først begynte å date, forklarte Pickersgill i en email til forumet.

Ingen av Pickersgills bilder er photoshoppet.