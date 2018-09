Det ble klart da disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund mandag kom med sin avgjørelse. Olsen kan anke straffen.

– Vi vil bruke litt tid på å ta stilling til om vi ønsker å anke eller ikke. Det er det jeg ønsker å si for øyeblikket, sier LSKs sportssjef Simon Mefsin tilRomerikes Blad.

Hovedpersonen selv vil ikke mene noe om en eventuell anke.

– Det får du ta med ledelsen. Jeg ønsker bare å bli ferdig med den saken. Jeg sa noe veldig dumt. Det var det som skapte hele saken, sier Olsen til lokalavisen.

Disiplinærutvalget omtaler Olsens uttalelser i pauseintervjuet med Eurosport som «uakseptable».

Beklaget umiddelbart

«I henhold til retningslinjer for disiplinærsaker 2018 skal en spiller normalt ilegges to kampers karantene for gjentatt eller grov munnbruk mot dommer. Det har vært utgangspunktet for disiplinærutvalgets vurdering selv om uttalelsene ikke ble fremsatt direkte til dommer», skriver utvalget videre.

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at Olsen beklaget sine uttalelser uoppfordret etter kampen. Det anses også som formildende at intervjuerens oppfølging til en viss grad kan ha fremprovosert spillerens uttalelser.

Det kokte på Åråsen da Olsen ble felt av Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey kort tid før pausesignalet lød i den aktuelle kampen. LSK-spillerne og hjemmepublikummet ville ha straffe, men det var vinket for offside i forkant av fellingen.

«Jævla dommerfaen»

Avgjørelsen var hårfint riktig, men det hadde åpenbart ikke Olsen fått med seg da han i pausen på direktesendt TV langet ut mot assistentdommeren som hadde vinket med flagget.

– Jeg er drittlei. Nå må han begynne å følge med. Jævla dommerfaen, raste LSK-spilleren.

Det kan bli skjebnesvangert for Lillestrøm dersom ikke Olsen spiller mot Start. Åråsen-klubben kjemper for å unngå nedrykk, og Start er en av hovedrivalene i bunnstriden.

I øyeblikket har LSK tre lag bak seg på tabellen, mens Start ligger nest sist.

(©NTB)