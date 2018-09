Kan bli tvunget til å gi opp letingen etter Madeleine McCann

Madeleine McCann var bare tre år da hun forsvant fra sengen sin i familiens ferieleilighet i portugisiske Praia da Luz på Algarvekysten i 2007. I elleve år har hun vært sporløst forsvunnet.

Hun skal angivelig blitt kidnappet fra leiligheten, men hvem som gjorde det, eller hvordan det ble gjort, er det ingen som vet.

I 2015 ble det kjent at antall etterforskere fra Metropolitan police reduseres fra 29 til fire.

Nå skriver Daily Mail at søket etter jenta kan bli avsluttet helt innen tre uker. Årsaken skal være manglende spor og lite økonomiske ressurser.

Frykter utfallet

Foreldrene til Madeleine, Kate og Gerry McCann, frykter at etterforskningen nå vil ta slutt for godt.

En kilde nær paret sier til Daily Mail dette ikke er første gang foreldrene møter denne usikkerheten.

– De har vært i denne situasjonen før. De har ingen anelse om søket har kommet til en ende eller om det vi fortsette. Det er en skremmende situasjon de står overfor nok en gang, sier vedkommende til Daily Mail.

SPORLØST FORSVUNNET: Dette er trolig det siste bildet som ble tatt Madeleine McCann før hun forsvant.

Kilden sier videre at foreldrene er takknemlige for alt det Metropolitan police har gjort for dem de siste årene, og at de håper at etterforskningen kan fortsette dersom midler og ressurser blir gjort tilgjengelige.

Etterforskerne har ikke klart å finne noen klare nye spor, til tross for flere turer til Portugal de siste årene. Ifølge Mirror har ikke myndighetene mottatt noen nye forespørsler om flere ressurser til etterforskningen.

Den elleve år lange etterforskningen, som har fått navnet «Operasjon Grange», har kostet 11 millioner pund, noe som tilsvarer rundt 127 millioner kroner.​

Kjøper fortsatt gaver til datteren

Tidligere har moren uttalt at hun fremdeles kjøper bursdagsgave og julegave til datteren. I år var intet unntak. I mai markerte foreldrene 15-årsdagen til deres savnede datter.

– Vi elsker deg og vi venter på deg. Vi kommer aldri til å gi opp, het det i hyllesten.

Deres siste bilde av datteren, sammen med en grønn og et gult tau som symboliserer håp, styrke og solidaritet, prydet hyllesten.

Flere teorier

Helt siden natt til 4. mai i 2007 har forsvinningen vært et mysterium, og teoriene om hva som skjedde har vært mange.

Enkelte hevder at innbruddstyver tok henne med i panikk, mens noen påstår at hun ble tatt av et foreldreløst par. Enkelte frykter hun har blitt bortført av menneskehandlere, mens flere tror at jenteungen har ble utsatt for en ulykke.

Britisk politi trodde også en periode at treåringen kunne ha blitt solgt til pedofile i Bulgaria.