Dobbelt kjevebrudd for taxisjåføren - hevder Bendtner nektet å betale

Nicklas Bendtners kjæreste Philine Roepstorff gikk mandag ut i sosiale medier og hevdet at Rosenborg-angriperen handlet i selvforsvar under voldsepisoden i København natt til søndag.

Den forklaringen avvises av taxisjåføren Bendtner er siktet for å ha slått. Mannens bistandsadvokat, Luise Høj, hevder RBK-spissen og kjæresten nektet å gjøre opp for seg.

– Min klient gjorde natten mellom lørdag og søndag sin jobb som taxisjåfør. Han kjørte i den forbindelse med to kunder som nektet å betale for turen. Min klient ble deretter utsatt for et grovt overfall. I den forbindelse avvises alle påstander om at min klient på noen som helst måte har gitt noen grunn til overfallet, sier hun ifølge Ritzau.

Dobbelt kjevebrudd

Hun opplyser også om at sjåføren er blitt operert for et dobbelt kjevebrudd, og at han først tirsdag var i stand til å reagere på Roepstorffs versjon av hendelsesforløpet.

Taxi-selskapet hevdet mandag de er i besittelse av videomateriale som bestrider Roepstorffs versjon.

– Sjåføren har overlevert alt materiale til politiet - deriblant videomateriale fra taxien. Det jeg har fått opplyst er at det materialet ikke stemmer overens med det forløpet hun beskriver, sa kommunikasjonssjef Rasmus Krochin i DanTaxi til Ekstrabladet. ​

Bendtner er ifølge dansk TV 2 siktet etter den danske straffelovens paragraf 244 om «simpel vold». Strafferammen er opp til tre år i fengsel, men rettspraksisen ligger langt under det. De fleste dommer ender med betinget fengsel i mellom 20 og 40 dager og et krav om samfunnstjeneste.

– Min klient nektet seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sa Bendtner-advokat Anders Nemeth tidligere tirsdag.

Bendtner beklaget

Rosenborg-angriperen møtte pressen for første gang tirsdag, men etter råd fra sin advokat ønsker han ikke å uttale seg om selve hendelsen.

Bendtner beklaget i stedet det som hadde skjedd til klubben og fansen.

– Jeg beklager overfor klubben av hele mitt hjerte. Rosenborg er en god klubb, og den føles som et nytt hjem og en ny familie for meg. Her har jeg fått være den personen jeg ønsker å være, slo han fast.

– Den sorte og hvite drakt ligger mitt hjerte nær. Jeg vil takke for den forståelse jeg har blitt møtt med her. Folkene i garderoben vet jeg ikke er en voldsmann, men jeg beskytter dem jeg er glad i både på og utenfor banen. Jeg vil ta forholdsregler slik at jeg ikke havner i en slik situasjon igjen. Jeg vil fortsette å spille for denne klubben slik at vi når våre målsetninger. Jeg ønsker å bidra alt jeg kan. Mer om saken kan jeg ikke uttale meg, og må da henvise til min advokat, sa Bendtner videre i uttalelsen.