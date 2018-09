Oilers viste styrke: – Det var beskjeden de ville gi

Storhamar – Stavanger Oilers 1-2:

Stavanger Oilers viste muskler og slo regjerende NM-vinner 2-1 i GET-ligaen torsdag kveld.

Nysigneringene Jacob Lagacé og Mario Lucia scoret målene for Stavanger Oilers i den sterke borteseieren.

– Det var beskjeden de ønsket å gi til de regjerende mesterne, slo TV 2-kommentator Eirik Haugen Johansen fast.

– Dette ble en drømmeåpning på sesongen for Oilers. De gjorde en perfekt bortekamp, mente TV 2-ekspert Dima Smirnov.

– En glimrende hockeyscoring

Oilers viste styrke og tok ledelsen med seks minutter igjen å spille av første periode. Nysigneringen Jacob Lagacé satte inn ledermålet etter en solid Oilers-kontring.

– Det var en glimrende hockeyscoring. Han er en veldig god hockeyspiller, som altså leverer fra første kamp, sa TV 2-ekspert Dima Smirnov.

Den canadiske løperen Jacob Lagacé ble som kjent hentet til Oilers i sommer. 28-åringen, som kommer fra St-Hyacinthe Quebec, ble draftet av Buffalo Sabres i 2008 og har spilt i Europa siden vinteren 2014.

Han kom til Stavanger Oilers fra spill i Swedish Hockey League med Mora IK. I Mora i Sverige forrige sesong scoret han fem mål og hadde 13 målgivende på 51 kamper.

– Etter tre sesonger i SHL velger han nå å komme til oss. Han ønsker å spille i et lag hvor han får en større offensiv rolle og hvor han kan vinne noe. Målet hans for sesongen er å gjøre det så bra her at han får en tilsvarende rolle i en større liga, sa Pål Higson i Oilers om signeringen av Lagacé.

Dommerne måtte studere video – så scoret Oilers igjen

Fem minutter før slutt i andre periode trodde Storhamar og Christian Larrivée at de hadde fått pucken i mål. Dommerne måtte i boksen for studere video og sjekke om pucken var over målstreken.

Dommerteamet konkluderte med at pucken aldri var over målstreken, og dermed kunne Oilers puste lettet ut.

Med litt over ett minutt igjen av andre periode scoret Oilers igjen. Mario Lucia satte ballen rett i krysset og doblet effektivt gjestenes ledelse.

– Se på det skuddet. Han dro i fra alle, og lurte alle. En glimrende avslutning og 2-0 til Stavanger Oilers, sa TV 2-ekspert Dima Smirnov om scoringen.