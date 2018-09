Bildene av den enorme magen vekker oppsikt internasjonalt

​Maria og hennes danske ektemann Anders har en sønn på to år og ønsket å få ett barn til.

Da de kom på første ultralyd i uke 13 fikk de sjokk. Maria var gravid med trillinger.

– Det var helt uventet. Den timen vi var hos legen og jeg fikk vite det. Både gråt og lo jeg om hverandre, forteller Maria Jørstad til TV 2.

Samfunn på Instagram

Gjennom sin instagramprofil «Triplets of Copenhagen» har Maria delt bilder og tanker om graviditeten. Bildene viser også hverdagen til den lille familien som bor i København.

– Forrige onsdag hadde jeg 4000 følgere og da de internasjonale mediene begynte å plukke det opp økte antallet bare mer og mer, forteller Jørstad til TV 2.

I skrivende stund har profilen 161 000 følgere.

– Da jeg fikk vite at det var trillinger så brukte jeg Instagram for å gjøre research og fant ut at det er et stort samfunn der for trillingforeldre. Det er også grunnen til at jeg skriver på engelsk, forteller Jørstad.

Uvanlig stor mage

Noe som har skapt mye oppmerksomhet er magen som har blitt uvanlig stor. Både dansk og engelsk presse omtalt den hurtigvoksende magen.

– Allerede i uke 17 ble jeg sykemeldt. Jeg fikk ikke lov til å trene eller bære sønnen min, så det er mannen min Anders som har skiftet alle bleiene siden da, forteller hun.

Mandag la Jørstad ut en collage med bilder hun ha tatt av magen hver andre uke fra hun var gravid i uke 12:

«For en reise det har vært. Jeg er glad vi tok disse bildene fordi det viser hvor raskt magen har vokst. Det er merkelig å ha endt opp med en så stor mage og det er enda mer merkelig at den kan stikke så langt ut uten å velte», skriver hun.

15-16 tilfeller i året

Overlege Anne Tandberg på Haukeland universitetssykehus er en av de få som har tatt doktorgrad på flerlingfødsler i Norge. Hun sier antall trillingsvangerskap har sunket de siste 13 årene:

– Da man begynte med assistert befruktning i Norge i 1988 steg antall trilling-svangerskap fordi det ble satt inn flere egg for å øke sjansen til å bli gravid. På 90-tallet kunne det være opptil 24 tilfeller av trilling-svangerskap i året i Norge. Men rundt år 2005 begynte klinikkene å sette inn ett og ett befruktet egg i stedet for to og tallet begynte å synke. Nå ligger tallet på 15-16 trilling-svangerskap i året, forteller Tandberg.

Hun forteller at når man føder trillinger er det risikabelt å føde vaginalt.

– Det tar lang tid mellom hvert barn som blir født vaginalt. Når den første ungen er ute, kan det skje endringer i sirkulasjonene i de resterende morkakene. Samtidig ligger de i en klynge i magen og man vet ikke hvilken side av barnet som kommer ut først. Derfor er det tryggere og raskere å ta barna med keisersnitt når det er trillinger. Dette planlegges vanligvis ved svangerskapsuke 34, forteller Tandberg.