Aserbajdsjan - Norge 1-3

De norske U21-guttene vant kampen de måtte vinne for å holde liv i håpet om en plass i EM-sluttspillet i Italia.

3-1-seieren, der kaptein Morten Thorsby scoret to av målene, gir tro på at gruppeseier eller andreplass i gruppen, som gir playoff om man er blant fire av de ni beste toerne, er oppnåelig.

Seieren gjør at Norge går opp á poeng med gruppetoer Irland, som i skrivende stund ligger under mot gruppeleder Russland. Tyskland vil med seier ligge fem poeng foran Norge med to kamper igjen av kvalifiseringen.

– Det var solid de siste 45 minuttene, oppsummerte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

To tette av Norge

For borte mot Aserbajdsjan våknet de norske talentene først etter en mildt sagt grusomt kjedelig første omgang.

Kun to og et halvt minutt var spilt da Birk Risa var årvåken og satte keeperen Kamran Ibrahimovs retur på skuddet fra Dennis Johnsen i nettet.

– Etter en fantastisk kjedelig førsteomgang, så trengte vi dette. Det var den kjedeligste omgangen jeg kanskje noensinne har sett. I alle fall på veldig lang tid. Nå har Norge fått sin scoring, og nå vil det åpne seg mer og mer rom for det norske laget. Nå må Aserbajdsjan mer frem i banen. Da vil de norske spillerne få enda bedre muligheter til å putte flere mål, sa Mathisen.

Og den blide sørlendingens spådom slo til umiddelbart.

For kun to minutter etter det norske ledermålet gjorde Ibrahimov i det aserbajdsjanske målet nok en svak involvering. Situasjonen var nærmest identisk som 1-0-scoringen, men denne gangen var det U21-debutant Erling Braut Haalands skudd som førte til retur fra keeperen. Norges kaptein Morten Thorsby dukket raskt opp og satte inn returen til norsk tomålsledelse.

Nådestøtet fra Thorsby

Der den første omgangen kan settes et eneste stort kryss over, gjorde åpningsminuttene av den andre omgangen opp for den søvndyssende starten. For bare fem minutter etter Thorsbys scoring slo vertene tilbake på en corner da spissen Baris Ekinjier skjøt ballen i nettet.

Det ble imidlertid ikke noe comeback for vertene. For kvarteret før slutt feiet Thorsby all tvil til side da han steg til værs på et frispark og headet inn 3-1-målet til Norge forbi den aserbajdsjanske keeperen på halvdistanse.

Dermed vant Norge 3-1 og drømmen om EM i Italia lever fremdeles blant de norske U21-guttene.

Gruppeleder Tyskland er neste motstander for Norge, før Aserbajdsjan venter på hjemmebane i den siste kvalifiseringskampen.