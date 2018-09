Kenneth og Inger Lise fikk beskjed om å komme seg vekk fra orkanen

Myndighetene i USA evakuerer opptil én million mennesker før orkanen Florence treffer delstatene Nord- og Sør-Carolina og Virginia.

Orkanen har to ganger blitt oppgradert i styrke, og er nå kategori fire. Det er forventet at Florence vil få enda en oppgradering i styrke når den sakker fart over varmere kystvann, og til slutt nå kategori fem – den høyeste kategorien.

Florence ventes å bli den kraftigste orkanen som har truffet Nord-Carolina på 60 år når den treffer land fredag morgen lokal tid.

– Denne skremmer meg virkelig, sier Ken Graham, direktør for National Hurricane Center til nyhetsbyrået AP.

Orkanen Florence sammenlignes med, Hazel i 1954, er den eneste kategori 4-orkanen som har truffet Nord-Carolina siden pålitelige målinger startet i 1850-årene. Hazel knuste 15.000 bygninger.

– Fikk beskjed om å komme oss vekk

Kenneth Flagli og Inger Lise Forsberg fra Ski var lørdag på bryllup i Charleston i Sør-Carolina, før de søndag reiste videre til Myrtle Beach, som ligger i orkanens krigssti.

Allerede søndag fikk de SMS om at delstaten Sør-Carolina var i en unntakstilstand, og mandag ettermiddag (lokal tid) ble det klart at de måtte evakuere.

FORBEREDELSER: To lokale spikrer plater foran vinduene på Duffy's Bar i Myrtle Beach, Sør-Carolina. Foto: Joe Raedle/AFP

– De vi kjente der tok det veldig rolig da den kun var kategori to. «Dette har vi vært med på mange ganger før», sa de. Men da den eskalerte til kategori fire, da begynte også de å forberede seg, og vi fikk beskjed om at vi måtte komme oss vekk, sier Flagli.

Han beskriver et fullstendig kaos i området under evakueringen.

– Det har vært lange, lange køer ut av området, og for å få tak i drivstoff, vann og hermetikk. Et sted stod nærmere hundre biler i kø for å fylle drivstoff. Alt av generatorer har også blitt utsolgt, sier han.

Flagli og Forsberg evakuerte først i dag morges lokal tid, og befinner seg rundt 100 kilometer unna Charlotte når TV 2 snakker med dem.

– Vi skulle egentlig vært i Myrtle Beach fram til søndag. Nå har vi i stedet bestilt billetter til Las Vegas, så vi flytter ferien dit, sier Flagli.

Ekstremt farlig

Florence har bygget seg opp til å bli et skikkelig monster. Orkaner utgjør alltid en fare for ødeleggelser og tap av liv, men ifølge CNN er det flere grunner til at Florence er ekstremt farlig sammenlignet med de fleste andre orkaner.

Den første grunnen er den voldsomme styrken Florence innehar. Orkanen gikk fra kategori to til fire i løpet av timer, og kan bli enda kraftigere etter hvert som den kommer nærmere kysten.