I dag kan valgresultatet endres

Onsdagsstemmene er anslagsvis 200.000 stemmer som ennå ikke er talt opp i riksdagsvalget. Dette er stemmer som er avgitt utenfor velgerens egen valgkrets, stemmer som er sendt i posten og stemmer som er avgitt i utlandet.

Opptellingen av disse stemmene starter klokken 08 onsdag. Hvor lang tid tellingen tar, kunne ikke svenske valgmyndigheter anslå overfor TV 2 tirsdag.

Jevnt

Valgresultatet så langt viser at de to blokkene er så å si jevnstore. Bare 0,3 prosentpoeng skiller de rødgrønne fra den borgerlige alliansen. Onsdagsstemmene kan endre maktbalansen i Riksdagen. Spørsmålet er på hvilken måte.

– Vi vet fra gammelt av at de stemmene som ikke er talt før onsdag, når sluttresultatet er klart, pleier å innebære at Socialdemokraterna taper en eller to tideler. Ved forrige valg tapte de to tideler og Moderaterna vant en tidel, sier statsviter Sören Holmberg til SVT.

De rødgrønne, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, leder knepent med 40,6 prosent av stemmene før onsdagsstemmene er talt med. Den borgerlige Alliansen, som består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna, har en foreløpig oppslutning på 40,3 prosent.

Med stillingen 144 representanter til de rødgrønne og 142 til den borgerlige Alliansen kan ingen av blokkene kan vise til et styringsdyktig flertall i Riksdagen.

Lav deltakelse

Jokeren er Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna, som ifølge foreløpige tall har kapret 17,6 prosent av stemmene og 63 mandater i Riksdagen. Men ingen vil foreløpig samarbeide med Sverigedemokraterna, og dermed er det helt uvisst hvem som skal styre Sverige de neste fire årene.

Ifølge Aftonbladet bor det 165.000 stemmeberettigede svensker i utlandet. Denne velgergruppen har tradisjonelt hatt lav valgdeltakelse, med rundt 30 prosents oppslutning. Om denne tendensen holder seg ved årets valg, betyr det at denne gruppen vil bidra med omkring 55.000 stemmer.

Men årets valg, med stor spenning mellom de to blokkene og Sverigedemokraternas framvekst, kan ha fått flere til å engasjere seg.

– Det har satt en ekstra spiss på at man er interessert i å være med og stemme, sa Mikael Klingberg i Svensk-norsk handelskammer til TV 2 mandag.

Rundt 200.000 stemmer

I tillegg til utenlandsstemmene, blir også stemmer som er sendt i posten samt stemmer som velgere har avlagt i et annet valgdistrikt talt på onsdag. Nøyaktig hvor mange stemmer det til sammen dreier seg om, er usikkert. For fire år siden var tallet 192.000.