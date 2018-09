Fra i dag av kan du snakke med Google på norsk. Og i følge reklamen skal det nå også bli lettere å få ting gjort, som å sende meldinger, spille musikk eller søke på nettet.

Men det vil alltid være rom for misforståelser.

– Det funker så som så, sier teknologiekspert, Hans-Petter Nygård-Hansen.

– Overraskende bra med tanke på at vi har en flora av dialekter, forkortelser, sammensetninger av ord og så videre. Men det er fortsatt et stykke igjen til vi kan stole fullt på at den alltid fungerer.

Skeptisk

Teknologieksperten testet Google-assistenten i studio hos TV 2 Nyhetskanalen tirsdag ettermiddag, og var skeptisk da han tok frem telefonen.

– Det er da jeg mener det ikke er bra nok når jeg sitter å lurer på om det kommer til å funke eller ikke, sier Nygård-Hansen.

SÅ SOM SÅ: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen sier funksjonen fortsatt har en vei å gå. Foto: Ingar Næss

– Snakk med bysykler Oslo, sier eksperten til telefonen.

– Hvor mange ledige sykler er det i nærheten av meg?, fortsetter han.

Google-assistenten svarer, men spør først om det er greit at den henter hans nåværende plassering.

– Nærmeste stativ med ledige sykler er Storgata, her er det seks sykler, konkluderer Google-assistenten.

Fortsatt en vei å gå

Det tok tilsammen 43 sekunder å få svar på hvor nærmeste ledige sykkel var og eksperten mener det kanskje kunne ha gått raskere å sjekke selv.

– Det tok litt tid å sjekke, og spørsmålet er om det hadde et tatt kortere tid å gå inn og sjekke selv. Men vi ser at det funker i hvert fall, sier Nygård-Hansen.

Hva er hensikten med dette?

– Hensikten er jo å ha denne assistenten som kan hjelpe deg da. Nå er der jo sånn at du må ta opp mobilen, men jeg gleder meg til vi kommer så langt at jeg kan fly rundt på kjøkkenet og smøre mat til barna, og samtidig få svar på hvor lenge det er til jeg selv må dra.

– Eller den dagen jeg kan åpne døra med Google, sier eksperten.

På Iphone må man fortsatt åpne opp en applikasjon for å ta i bruk assistenten, mens på Android er den, fra og med i dag, integrert i telefonen, på norsk.

– Da er det bare å holde inne home-knappen og snakke i vei til din Google-assistent, forklarer Nygård-Hansen.