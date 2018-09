Mandag kveld omtalte Åsted Norge savnede Arjen Kamphuis. En 46 år gammel nederlender som ikke har blitt sett siden han forlot Hotell Scandic i Bodø 20. august.

Kamphuis jobber for nettstedet WikiLeaks, og blir beskrevet som en anerkjent dataekspert. Han skal ha vært på ferie i Norge da han forsvant.

Han ble først meldt savnet av nederlandske venner 29. august.

30. august skal politiet ha fått første spor etter mannen etter at en mobil ble slått på i en kort periode ved Stavanger i Rogaland. Et tysk SIM-kort skal ha blitt plassert i mobilen, og politiet har fått bekreftet to mobilnumre som er tilknyttet Kamphuis.

25 nye tips

Etter at politiet deltok på TV 2-programmet mandag har de fått inn en rekke interessante tips de nå følger opp.

– I løpet av dagen i dag har politiet fått inn rundt 25 tips. Hovedvekten av disse er fra området i Rogaland, mens noen tips er fra Bodø-området, forteller Bjarte Walla, politiinspektør ved Nordland politidistrikt, til TV 2.

Ifølge Walla skal omhandler tipsene observasjoner av en mann som passer beskrivelsen og bildet av den savnede personen. Tipsene strekker seg fra tidsperioden 30. august og de påfølgende dagene etter.

– Ingen av tipsene er dagsferske, men noen av tipsene er relativt ferske, forteller han.

Politiet jobber nå med å følge opp hvert enkelt tips. De takker for alle de tipsene de så langt har fått inn.

– Politiet oppfordrer fortsatt til at de som måtte ha informasjon å komme med om å ta kontakt, sier Walla.

De har fortsatt ingen hovedteori om hva som har skjedd, eller om det har skjedd en straffbar handling.