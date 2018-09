– Da Birgitte ble drept, tenkte jeg at det kunne ha en sammenheng

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet død like ved sitt hjem på Karmøy 6. mai i 1995. Hun hadde blitt seksuelt misbrukt og dødsårsaken var massiv vold mot hodet.

Birgittes fetter ble siktet og frikjent i 1998. Deretter gikk det flere år uten at noe skjedde i saken, men i januar 2017 begynte politiet å etterforske drapet på nytt.

Det skjedde etter initiativ fra Kripos sin Cold Case-gruppe, som mener det er mulig å finne gjerningsmannen i den 23 år gamle drapssaken.

Én av tingene som Cold Case påpekte var at den opprinnelige etterforskningen i for liten grad undersøkte såkalte moduskandidater. Det vil si personer som har vist vilje og evne til å begå vold- og seksuallovbrudd tidligere.

Birgitte Tengs ble brutalt drept på Karmøy i 1995. Saken er ikke oppklart. Foto: Privat

– Skjønner at jeg kan dø

En slik person blir det satt søkelys på i true crime-serien «Hvem drepte Birgitte?». Vedkommende har ved ett tilfelle overfalt en tilfeldig kvinne med en sykkelpumpe.

En annen gang kom mannen på besøk til psykologen Jorunn Øpsen. Det skjedde i 1990, fem år før Birgitte Tengs ble drept. Øpsen jobbet på psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus. Hun ble oppsøkt i sin egen leilighet av mannen som skal ha vært seksuelt opphisset.

– Det som skjedde var at vi sto i døråpningen, og jeg forsøkte å forhandle ham ut. Plutselig kjenner jeg snoren rundt halsen. Fra det øyeblikket så har jeg ikke kontakt med vedkommende. Det er da jeg skjønner at jeg kan dø, forteller Øpsen.

Nær et drapsforsøk

Det som skal ha skjedd, er at mannen brukte en snor som han strammet rundt psykologens hals. I det øyeblikket hun mistet bevisstheten, røk snora.

Mannen ble senere dømt for forholdet. I dommen skriver retten at saken ligger «svært nær opp til et drapsforsøk».

Den domfelte mannen var i Kopervik på Karmøy få timer før Birgitte Tengs ble drept. Han skal ha kjørt rundt i en bil.

– Da Birgitte Tengs ble drept, begynte jeg å tenke på at det kunne være en sammenheng. Jeg tok kontakt med politiet og tipset dem, men så hørte jeg aldri noe mer, sier Øpsen.

Først i 2017 ble Jorunn Øpsen avhørt av politiet om saken. Da hadde det gått 22 år.

Den aktuelle mannen har aldri vært siktet i Birgitte-saken. TV 2 har forsøkt å få tak i mannen og hans advokat, men har ikke lyktes med det. I TV-serien sier mannen at han føler seg mistenkeliggjort for noe han ikke har gjort.