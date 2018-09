Vil du være publikum på direktesendingene til Idol?

ÅRETS DOMMERE: Tshawe Baqwa, Silje Larsen Borgan og Gunnar Greve er dommere i den 10. sesongen av Idol. Katarina Flatland er programleder. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Her finner du en oversikt over datoene for Idol-direktesendingene og hvordan du skaffer deg billetter.