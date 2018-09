Hvor stor smaksforskjell er det egentlig på salt potetgull? Det finnes utallige varianter i butikkhyllene, og Matkontrollen har testet ni forskjellige typer.

Gamle potetgullvarianter fra kjente merker som Maarud, Kims og Sørlandschips er med i testen. Men også nye typer fra kjente produsenter er med, i tillegg til kjedenes billige alternativer.

Testen foregår i to omganger: Et ekspertpanel smaker på alt av salt potetgull som finnes på markedet. De tre typene som de mener smaker best, går videre til en stor folketest.

Ekspertpanelet består av matglade folk som har et godt forhold til gullflak av poteter.

Matblogger Helle Øder Valebrokk, kokk Mona Halvorsen og kjøkkensjef ved Vaaghals Eirik Strøm Lillebø vet godt hvordan en god chips skal smake.

– Jeg er ikke så glad i den harde chipstypen. Jeg synes den er litt tungt å tygge. Jeg foretrekker den myke, klassiske, som løser seg opp i munnen litt lettere, sier Helle Øder Valebrokk. Hun driver bloggen HellesKitchen.

EKSPERTER: Mona Halvorsen, Helle Øder Valebrokk og Eirik Strøm Lillebø har et godt forhold til potetgull. Foto: Renold T. Christopher.

Mona Halvorsen liker både tjukke og myke flak.

– Noen ganger har jeg lyst på litt tjukt potetgull, andre ganger skal jeg bare ha lett, sier Halvorsen.

Eirik Strøm Lillebø skal ha det veldig crispy.

– Jeg liker best tynne flak, og de skal være kjempesalte, sier kokken til Matkontrollen.

Blindtester ni forskjellige

Matkontrollens Solveig Barstad lot folk få blindteste salt potetgull. Vinneren ble "Tynn og sprø" fra Sørlandschips. Foto: Renold T. Christopher.

Testpanelet får ikke vite hvilke typer de smaker på, og de drikker vann underveis for å skille mellom hver smak. Etter å ha smakt ni forskjellige salte potetgull er ekspertenes vurdering klar.

De synes Kims «dobbelkrydret», Sørlandchips sin nye «Tynn og sprø» og Rema 1000 sin egen potetchips smaker best. Disse tre typene får terningkast fire, og går videre til folketesten.

«Tynn og Sprø» fra Sørlandschips er Helle Valebrokks favoritt.

– Jeg liker sprøheten, tynnheten, og at det er riktig saltmengde. Det er det alt jeg ser etter i et potetgull, sier hun til Matkontrollen.

Eirik Strøm Lillebø er veldig glad for at hans barndomsfavoritt, Kims, er med videre.

Slik ble testen gjennomført: Disse produktene var med i testen: Tynn og sprø, Sørlandschips, First Price salt, Norgesgruppen, Totenflak salt, Kims, Coop potetchips, Potetgull classic, Maarud, Potetchips classic salt, Rema 1000, Sørlandschips original, Sørlandschips, Olivio, Maarud og Kims dobbelkrydret, Kims.

Et ekspertpanel smakte på alt av salt potetgull som finnes i markedet. De tre typene som var ekspertpanelets favoritter gikk videre til den store folketesten. 100 personer smakte på Kims «dobbelkrydret», Sørlandchips sin «Tynn og sprø» og Rema 1000 potetchips. ​Testen er utført som en blindtest der ekspertpanelet og folkepanelet ikke fikk vite hvilke produkter de smakte på.

– Den er dobbelt krydret, jeg aner ikke hva det betyr, men det bryr jeg meg ikke så mye om heller. Veldig hyggelig at den er med, sier han.

Mona Halvorsen er ikke overrasket over at Rema 1000 sin chips går videre til folketesten.

– Jeg liker at vi har valgt en billigvariant blant topp tre. Dette viser at det er kvalitet også på billigproduktene, sier Halvorsen.

Resten av produktene får terningkast tre. Ekspertpanelet liker nyheten fra Maarud, Olivio, aller dårligst. Denne får terningkast to.

Folkets favoritt

100 personer fikk smake de chipsene som ekspertpanelet syntes smakte best. Nykommeren fra Sørlandschips fikk nesten halvparten av stemmene. «Tynn og Sprø» er vinner av testen med hele 42 stemmer. Kims «dobbeltkrydret» fikk 33 stemmer, og kom på andreplass. Rema 1000 sin chips fikk 25 stemmer, og havner på tredjeplass.​

