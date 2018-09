Nøkkelvitne (15) letter på sløret 34 år etter drapet på Gregory (4)

Knyttet farens fetter til drapet

Under disse avhørene kom det fram hun at hun hadde sittet i en bil dagen Gregory forsvant. Hun sa at hun så farens fetter, og sin egen svoger, Bernard Laroche, bære Gregory nedover en vei, og komme alene tilbake. Dette satte i gang en fatal kjedereaksjon av mistro, løgn og feilvurderinger.

Laroche ble også knyttet til saken gjennom en håndskriftsekspert som undersøkte trusselbrevene. Han ble arrestert 5. november 1984, men insisterte hele tiden hardnakket på sin uskyld.

Gregory Villemins far, Jean-Marie Villemin, sonet fem år i fengsel for å ha drept mannen han var overbevist sto bak drapet på sønnen. (AP Photo)

15 år gamle Murielle trakk senere forklaringen sin, nå hevder hun at hun ble manipulert av politiet til å trekke Laroche inn i saken.

Etter å ha vært fengslet i tre måneder ble Laroche løslatt, til store protester fra Grégorys far, Jean-Marie Villemin. Den fortvilte faren proklamerte foran et stort pressekorps at han var overbevist om at fetteren var skyldig og at han egenhendig ville drepe ham.

Hevndrap

Noen få uker senere ble Laroche skutt og drept på vei hjem fra jobb. Grégorys far ble dømt for drapet og sonet fem år i fengsel.

Dette var ikke den siste tragiske skjebnen knyttet til saken.

I desember 1985 ble Grégorys mor, Christine Villemin, arrestert. Håndskrifteksperter mente nå at hun var den mest sannsynlige forfatteren av trusselbrevene, og man så da for seg at hun kunne ha drept sin egen sønn. Hun ble løslatt fra varetekt, men hadde mistanken hengende over seg i flere år. Hun ble endelig sjekket ut av saken i 1993, og etter dette lå saken brakk i flere år.

MOREN SIKTET: Christine Villemin blir eskortert av to politimenn i sivil i juli 1985 - få månede is escorted by two plain-clothed policemen in Epinal, France, July 5, 1985. Christine Villemin was charged with the murder of her son Gregory Villemin, who was found dead in the Vologne River in Eastern France on Oct. 16, 1984. (AP Photo) FRANCE OUT

I 2000 hadde imidlertid DNA-teknologi revolusjonert krimetterforskningen. Saken ble gjenopptatt for å gjennomføre diverse DNA-prøver og blekktester av trusselbrevene. Men ingen tester ga svar, og politiet famlet videre i blinde.

Ny vending

Sommeren 2017 tok saken enda en ny vending. På bakgrunn av nye bevis i saken ble Grégorys grandonkel og grandtante, Marcel (73) og Jacqueline Jacob (74), arrestert. Noen dager etter ble også Murielle Bolle arrestert.

De tre ble varetektsfengslet, og mange trodde nå den 33 år gamle drapssaken endelig var løst.

– Grégory ble kidnappet fra foreldrenes hjem, og holdt fanget en stund før han ble drept, uttalte aktor i Dijon, Jean-Jacques Bosc i den forbindelse.

– Etterforskningen og analysene viser at flere personer samarbeidet for å gjennomføre ugjerningen, sa han videre.

Men før sommeren var over, var alle tre løslatt igjen.

Dommer Jean-Michel Lambert ( i midten) på et bide fra 31. oktober 1985. Saken hjemsøkte ham resten av livet. AFP PHOTO Foto: Marcel Mochet

Mange feil både i politivesenet og rettsvesenet ble påpekt hver gang saken ble gjenopptatt. Mediene kom med sviende kritikk over slett arbeid som førte til fengsling av en uskyldig mann, og mistankene som torpederte offerets familie.

Dommeren tok selvmord

En måned senere ble dommer Jean-Michel Lambert, som var dommer for saken som ung mann i begynnelsen av sin karrière, funnet død i sitt hjem med en pose over hodet. I et brev sto det at han ikke lenger hadde krefter til å kjempe. Politiet konkluderte med selvmord.

Lamberts kone og datter har i senere tid klaget inn fransk TV for måten de behandlet saken på i en dokumentar 6. september i år. Der ble avdøde Lambert beskrevet som «symbolet på katastrofen». og «en uerfaren mann blendet av drømmen om ære».

– Han har blitt syndebukk i saken som kostet hans liv, uttalte enken, Nicole Lambert til AFP nylig.

Fremdeles er drapet på lille Gregory en gåte. Politiet er sikre på at noen sitter på kunnskap om hvem som var ansvarlig for at gutten forsvant, og hvem som dumpet ham i elva, men de står ikke nærmere et gjennombrudd nå enn før.

Mange mener boken til Murielle Bolle vil være mer provoserende enn forsonende for familien.

Kilder: The Guardian, RTL, France24, AFP