Bendtner: – Beklager overfor klubben av hele mitt hjerte

Det er advokat Anders Nemeth som representerer Bendtner.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sier han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

RBK-sjef: – Fremdeles aktuell for spill

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, stilte samtidig med Bendtner på pressekonferansen.

– Dette er ingen heldig sak, vi skulle vært den foruten. Vi skal sette oss inn i saken og snakke med Nicklas. Både oss og Nicklas ville vært denne saken foruten. Vi skal ta en gjennomgang av saken, men det er viktig for oss som klubb å ta vare på Nicklas som person. Han er en viktig ressurs for klubben og spillerne. Det er viktig å bidra til at lignende hendelser ikke oppstår på nytt, sa hun.

– Han er aktuell videre såfremt han er skadefri. Nå er denne saken en sak for det danske rettssystemet, svarte hun på spørsmål om Bendtner fremdeles var aktuell for spill for klubben.

Hun ville ikke svare på om Rosenborg kunne bruke en voldsdømt spiller på banen. Åge Hareide gjorde det klart at det var uaktuelt på det danske landslaget å bruke en voldsdømt spiller.

– Hva Åge Hareide sier må han stå for, men vi har nå en prosess og dialog på at dette ikke skal skje igjen. Per nå er vi her, sa RBK-sjefen.

– Akkurat nå er vi opptatt av at Nicklas er tilbake her. Han er Rosenborg-spiller. Det danske rettssystemet tar seg av saken. Nicklas har oppført seg eksemplarisk i de årene han vært her. Dere kan selv tenke dere hvordan han har det nå. Som vi har sagt, vi skulle vært denne saken foruten, men nå er vi opptatt av å løse den på best mulig måte, fastlo Dyrhaug.

Kritisk kommentator

Birger Løfaldli, kommentator i Adresseavisen, er ikke helt fornøyd med svarene Rosenborg-ledelsen og Nicklas Bendtner ga.

– Jeg kunne tenkt meg at Nicklas åpnet for å besvare spørsmål. Det kunne tjent Bendtner og Rosenborg. Jeg skjønner at mange spørsmål ikke kan besvares. Men noen spørsmål kunne han svart på, for eksempel om fotballfremtiden og lignende, mente han.

– Rosenborgs verdier er jo åpenhet. Det er ingen tvil om hvem som har satt seg i denne situasjonen, uten at vi skal konkludere med hva som har skjedd. Dette skjedde sent i Københavns gater natt til søndag, og Bendtner satt seg selv i denne situasjonen. Da må man skjønne at det er interesse for det, fortsatte han.

– Tror du det er advokaten eller Rosenborg som har gitt Bendtner munnkurv om å uttale seg mer om saken?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg ser ingen grunn til å betvile det Bendtner sier. Men det var veldig regissert det han sa. Hvordan han egentlig har det, og egentlig tenker, kunne vi fått svar på om det var muligheten til å stille spørsmål. RBK-sjefen sa jo også at det fremover kun var mulig med sportslige spørsmål til Bendtner, men jeg er i tvil om det skjer etter denne seansen her, svarte kommentatoren.