19-årige Ruud fikk ikke spillet til å sitte og virket tidvis både frustrert og tydelig oppgitt under den seige kampen mot ett år eldre Barrios tirsdag ettermiddag.

Chileneren var ranket 204 plasser svakere enn Ruud (334 mot 130), men ranking betyr lite så lenge det var chileneren som hadde dagen.

Ruud spilt sin første kamp siden han måtte trekke seg i andre runde av challengerturneringen i Sevilla.

Etter å ha tapt 4-6 i det første settet for slovaken Alex Molcan og kommet under 0-2 i det neste, måtte Ruud gi seg med en skade for seks dager siden. Da slo han opp en hofteskade han pådro seg i US Open. Skaden pådro han seg i kvalifiseringen i New York, men han tok seg likevel til første runde der det ble for tøft med en hofte som kranglet.

Kanskje ble han hemmet av hofta i Szczecin også, for den offensive og storvokste chileneren fikk to bruddballer allerede i det tredje gamet, og på den andre lyktes han å bryte Ruuds serve til stillingen 2-1.

På stillingen 5-4 til Barrios avverget Casper Ruud tre settballer og utlignet til 5-5. Deretter gikk han opp til 6-5, men chileneren brøt på ny serven til Ruud, og det måtte tiebreak til for å skille duellantene i det første settet.

Der tok Ruud ledelsen 3-0, men Barrios vant de sju neste ballene, tiebreaket 7-3 og settet 7-6.

I det neste settet brøt de to hverandres serve to ganger hver, og på ny måtte det avgjøres i tiebreak. Marcelo Barrios var igjen best og tok tiebreaket 7-5, settet 7-6 og kampen 2-0.

Dermed var det over og ut for Casper Ruud i turneringen i Polen.

