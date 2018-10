– Det er fysisk og psykisk slitsomt å skulle bli lagt i en ambulanse, og så kjøre frem og tilbake og ikke være hjemme før sent på kvelden, sier Ingar Bergersen til TV 2.

Han brakk nakken og ble lam i en bilulykke i 1990. Siden den gang har han vært inn og ut av Sunnaas sykehus. Men takket være sykehusets polikliniske videokonsultasjonssystem, har 54-åringen de siste årene sluppet å dra 180 kilometer tur retur Sunnaas.

– Jeg har vært plaget med sår på rumpa helt siden jeg ødela meg, og har blitt operert flere ganger.

Får behandling på direkten

Trykksårene som Ingar sliter med trenger jevnlig oppfølging. Derfor har han faste videokonsultasjoner med behandlingsteamet på Sunnaas. Da kan han ligge hjemme mens hjemmesykepleieren holder et håndholdt kamera og filmer sårene slik at teamet på Sunnaas kan veilede i videre behandling på direkten.

– Vi har jo ikke mulighet til å følge brukerne til konsultasjonene sine, og det er jo snakk om lange avstander å reise, så dette er den muligheten vi har til å samhandle med spesialisthelsetjenesten. Vi unngår masse misforståelser og lang ventetid. Vi får satt i gang behandlinger og tar det direkte der og da, sier Irene Nærdal, sårsykepleier i hjemmetjenesten i Aurskog-Høland kommune.

Hun har jobbet med Bergersen i mange år og er ofte med på videokonsultasjonene.

Men nå må Ingar kanskje ta den lange kjøreturen likevel. Myndighetene vil ikke betale Sunnaas for konsultasjonene dersom en lege ikke er tilstede, noe som ikke er et krav ved oppmøtekonsultasjon.

Belastende for pasientene

– Det vil bety at vi vil ha et mindre fleksibelt tilbud til pasientene våre. Og de vil få et dårligere tilbud med den belastningen det vil være å måtte møte opp, sier Ingebjørg Irgens, som er overlege på Sunnaas sykehus.



Hun sier at sykehuset ikke har råd til å fortsette med videokonsultasjon så lenge finansieringen fra myndighetene ikke er på plass. Sykehuset har ifølge Irgens ikke mulighet til å stille med en lege på alle videokonsultasjoner, i tillegg til at de mener det ikke er nødvendig i tilfeller som Bergersen, der man skal vurdere stell av sår.

– En lege vil jo alltid være i beredskap, men det er jo ikke alle tilfeller en lege må være til stede.

Sparer 30 000 kroner på én tur

Irgens synes det er uforståelig at myndighetene ikke ser verdien av videokonsultasjon.

– Her sparer man enorme summer på reiseutgifter, følgeutgifter, tapt arbeidstid og miljøet.

Sykehuset har kommet frem til at én konsultasjon for Ingar ville kostet 30.000 kroner i oppmøteutgifter.

Helsedirektoratet sier at det vil kunne komme endringer i finansieringen over nyttår.

– Det er et sammensatt bilde bak de teknikkene som ligger bak finansieringsordningene. Men vi er helt enig i at det er gode grunner til å se på hvordan man driver medisinsk avstandsbehandling, sier Fredrik A.S.R. Hanssen, avdelingsdirektør i avdeling finansiering i Helsedirektoratet.