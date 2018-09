Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo er forkjølet og står over samlingen til sprintlandslaget i Lillehammer.

Landslagstrener Arild Monsen legger ikke skjul på at han helst skulle hatt begge to på plass, spesielt Northug. Mosbyggen har slitt med mye sykdom etter at han kom hjem fra Spania i slutten av juli.

– Det er ikke ideelt. Northug har vært med på tre av fem samlinger. Vi skulle gjerne sett at han hadde vært her, men det går ikke an å spekulere i det. Det er ingen fordel at han ikke er her, men jeg tror vi skal finne andre gode løsninger for ham, sier sprinttrener Arild Monsen.

Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli og Sindre Bjørnestad Skar deltar på samlingen. Golberg har slitt med både kyssesyke og vannkopper, og er fortsatt ikke i stand til å trene for fullt. Fossli fikk store deler av fjorårssesongen ødelagt av skader og sykdom.

Monsen sliter med å huske et år med like mye uflaks.

– Det er noe tilfeldigheter som gjør at det rammer oss samtidig. Det trenes mye, men treningen er ganske snill med tanke på skader. Det er lite slag og spark. Det beror nok på litt tilfeldigheter, sier han.

Landslagstreneren sier Lillehammer-samlingen er viktig av flere grunner. Han hadde håpet å se Northug konkurrere litt mot de andre sprinterne.

– Han mister god matching på de harde øktene. Vi ønsker å samle laget og drive litt kniving. Det handler også om å bygge seg opp sosialt. Det har Petter vært en del av en stund i år. Jeg hadde helst sett at alle var til stede på alle samlinger, men vi får ikke gjort noe mer med det, sier han.

Monsen er ikke bekymret for Northugs tilstand. Tvert imot.

– Den er forbausende bra. Det høres forbausende ut. Han har trent bra og formen er helt grei. Kroppen har respondert greit. Kanskje jeg burde være redd, men jeg har absolutt tro på at Petter kan komme tilbake og kjempe helt i toppen i sprint. Kanskje ikke i alle løyper, men det gjenstår å se. Det er ikke bare å gå rett ifra i front. Vi så Johannes gjøre det i Kuusamo i fjor, men da sov de andre litt i timen. I Seefeld er det en spennende løype siden det er så tøft i starten, avslutter han.