Hva skal barnet hete? Et spørsmål mange nybakte foreldre sliter med å besvare. Det kan moteprofil Marianne Jemtegård skrive under på.

Blir ikke enige

For syv uker siden fikk hun og kjæresten Zinho en liten datter, men hun blir fortsatt bare kalt baby, elskling og mini.

– Det har ridd oss som en mare gjennom hele graviditeten, og vi ønsker så gjerne å finne det perfekte navnet til den perfekte jenta vår, forteller Jemtegård på God morgen Norge.

Paret har gått og ventet på at det perfekte navnet skal dukke opp, men det har foreløpig ikke skjedd.

MINI: Datteren til Marianne Jemtegård har enda ikke fått noe navn. Foto: Instagram @mariannejemtegard

– Vi har veldig ulik smak. Vi vil jo at begge skal være like engasjerte og at begge skal elske det like mye, og der er vi ikke. Når jeg foreslår et navn er det tommel ned fra han, og samme motsatt, fortsetter hun.

Slet med å finne navn til barn og dyr

Sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum har også fått kjenne på navnproblematikk med sin 14 år gamle datter.

– Vi hadde egentlig tenkt til å kalle henne for Helene, men så slang vi på et oppkalt navn også, nemlig Aslaug, forteller Stavrum.

Planen til Stavrum og kona var å kalle datteren Aslaug Helene, men i praksis skulle de bruke Helene. Det forandret seg imidlertid kjapt.

– Allerede på fødselsklinikken ble resten av familien så glad over navnet Aslaug. Siden da er det det hun har blitt kalt, bortsett fra min svigerinne som konsekvent har kalt henne Helene i 14 år, fortsetter han.

Men det var ikke før familien Stavrum skulle finne navn til kjæledyrene sine at det virkelig ble problematisk.

– Det endte nesten med skilsmisse da vi skulle velge navn til hunden vår, ler Stavrum.

– Vi var fire folk med fire forskjellige meninger. Hunden fikk til slutt navnet Shila, fortsetter han.

Se hele intervjuet med Marianne Jemtegård og Gunnar Stavrum øverst i saken! ​

Straffbart ikke å gi navn

Det er faktisk straffbart å la være å gi navn til et nyfødt barn. Ifølge Jørgen Ouren fra SSB, har man seks måneder på seg før staten griper inn.

– Først får du en purring, så kanskje to purringer og så får du faktisk en bot for brudd på navnloven. Det har til og med forekommet at noen har blitt satt i fengsel for ikke å gi navn til et barn, forklarer Ouren.

De mest populære navnene

I 2017 var det Sofie/Sophie og Jakob/Jacob som tronet listene over de mest populære jente- og guttenavnene.