I desember 2017 ble det slutt mellom Bloggerne-profilen Anniken Jørgensen og Anders Gran for andre gang.

– Jeg er fornøyd med hvordan livet mitt er akkurat nå. Jeg liker meg veldig godt som singel, sa Jørgensen til TV 2 i april i år.

Likevel skulle det ikke gå mange månedene før paret igjen var sammen – denne gangen uten å offentliggjøre det.

– Det ble slutt i desember, men det var jo ikke slutt. Vi var sammen igjen i sommer og var på ferie sammen, røper hun overfor TV 2 under presselanseringen av den nye Bloggerne-sesongen.

Ferien skapte problemer

– I sommer var jeg sikker på at det var mannen i mitt liv. Jeg tenkte at vi skulle få det til. Vi dro på biltur i Europa, men da vi kom til Tyskland tenkte jeg «kanskje vi skal dra hjem. Snu». Det gikk ikke så veldig bra, fortsetter bloggeren.

Jørgensen forteller åpenhjertig at de samme problemene hopet seg opp igjen, og at de nå virkelig er over.

– Vi snakker ikke sammen i det hele tatt. Det er første gang det er så slutt som det er nå. Vi har ikke pratet sammen på over en måned.

Anders Gran og Anniken Jørgensen avbildet under presselanseringen av Bloggerne i 2017. Foto: Espen Solli

Likevel snakker hun mye om Gran i sin nye podcast, som hun har sammen med venninnen Cornelia Grimsmo (26).

– Det blir et referansepunkt man har. Før Anders refererte jeg alltid til min forrige ekskjæreste. Jeg vet han har fått kommentarer av venner som hører på, men han har valgt å ikke høre den selv fordi han stoler på meg.

– Tinder er utroskap og skilsmisse

Hun forteller at den niende sesongen av Bloggerne, som hadde premiere denne uken, blir den første sesongen der hun er singel i alle episodene.

– Sesongen blir veldig bra, jeg gleder meg masse. Første gang jeg er singel hele sesongen – tror jeg, flirer hun, og legger til:

– Jeg tror jeg ser friskere og gladere ut. Jeg er best som singel, for jeg mister meg selv når jeg er sammen med noen.

– Har du planer om å date igjen snart? Hva med Tinder?

– Jeg føler det bare er utroskap og skilsmisse i en app. Jeg synes det er ekkelt. De guttene som har den «Tinder-mentaliteten», de har jeg ikke lyst til å møte. Datingapper har blitt så normalisert at man ikke tenker over at det er rart. Men det er jo det – det er dritrart.