Det ventes mye nedbør i indre strøk av Vestlandet, lokalt opp mot 60-80 millimeter det kommende døgnet.

I løpet av de neste seks døgnene er det ventet totalt over 200 millimeter.

– Det har kommet og skal komme en god del nedbør på Vestlandet. Slik det ser ut nå vil torsdag og fredag bli de våteste, sier meteorolog Beate Tveita ved StormGeo.

På meteorologens oversikt ser det ut til at det vil være av og på med regnbyger frem til lørdag.

Torden og kuling

– I tillegg til store mengder nedbør, vil det nok også komme noen tordenbyger på Vestlandet, samt vind opp i kuling styrke. Så det blir noen skikkelige høstdager, sier Tveita.

En liten trøst for vestlendingene er at regnet vil komme i byger, det betyr at det vil bli noe solgløtt inni mellom.

Akkurat hvor de kraftigste bygene treffer, er noe usikkert.

På grunn av de store nedbørsmengdene er det utstedt varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for indre og midtre strøk av Vestlandet. Varselet omfatter også enkelte strøk av Oppland, Telemark og Aust-Agder, melder skredvarslingstjenesten varsom.no.

Rekordvarme i nord

Siste døgnet var det deler av Rogaland og Bergen som fikk mest nedbør. mens meteorologen mener det vil komme mest nedbør i Hardanger tirsdag kveld og natt til onsdag.

Mens det blir svært vått på Vestlandet, vil Østafjells bli liggende i le og vil få noen fine dager.

– På Østlandet vil det bli relativt fine dager fremover. Det kan ventes enkelte regnbyger, men en god del opphold og temperaturer opp i mot 15-17 grader, sier Tveita.

I Nord-Norge klinket de til med rekordvarme mandag, der det blant annet ble målt over 20 grader i Troms.

– Det er ny septermberrekord for Troms. I dag er tempersturen her nede på 13-14 grader og vil synke ytterligere i morgen, ned til 12 grader - som er mer normalt i denne landsdelen i september, sier meteorologen.