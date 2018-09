Norges Fotballforbund (NFF) har flyttet Branns bortemøte med Tromsø fra søndag 30. september til mandag 1. oktober. Det har skapt sterke reaksjoner.

– Det er hårreisende. Det er så dårlig håndtert at jeg ikke har ord. Det er nesten to uker siden det ble klart at lagene gikk videre til Europaligaen. At de flytter Brann-kampen, som er den lengste reisen og uten sammenligning den dyreste bortekampen, er uten sidestykke, sier Roger Lillebøe-Hansen, leder i Branns supporterklubb Bataljonen, til TV 2.

Det er Norges Fotballforbund i samråd med Norsk Toppfotball (NTF) og Discovery Networks som gjort justeringer for å legge til rette for Sarpsborg og Rosenborg i Europa.

– Det er fint at de vil legge til rette for norske lag i Europa. Det er noe Brann har tenkt til å nyte godt av fremover, presiserer Lillebøe-Hansen.

– At de velger å ta den kampen i stedet for Lillestrøm-Stabæk, som har en halvtimes tur til bortekamp, er en elendig avgjørelse, fortsetter han.

Bataljonen-lederen vet om supportere som senest i helgen bestilte seg tur til Tromsø med søndagskamp i tankene.

– Det er nesten to uker siden det ble klart at to lag gikk videre til europacupspill, påpeker Lillebøe-Hansen.

– Kommer dere til å ta kontakt med Fotballforbundet?

– Ja, for syns skyld, men vi vet hvilken arroganse vi blir møtt med hver gang. Selvfølgelig burde NFF kommet med en kompensasjon til Brann-supporterne, mener han.

Ifølge Bergansavisen får klubben etter alt å dømme dekket sine utgifter som følge av kampflyttingen.

– Det er bred enighet i norsk fotball om å legge forholdene til rette for de som skal ut i UEFA-turneringer. Når det gjelder konkret hvilken kamp som flyttes, avgjøres det i en dialog med Norsk Toppfotball og rettighetshaver der både TV-interesse og kontraktuelle forhold (begrensninger på antall ganger ut av hovedrunde) har betydning, sier konkurransedirektør i Fotballforbundet, Nils Fisketjønn, i en tekstmelding til TV 2.

– Det er beklagelig og veldig kjedelig at enkelte klubber og supportergrupperinger blir skadelidende, fortsetter meldingen.

Fisketjønn har ikke besvart TV 2s spørsmål om kompensasjon til bortesupporterne er aktuelt.