– Viiiiii, sier det og den elektriske bilen fra BMW triller rolig i gang, etter at jeg har slått påen bryter som erstatter girstanga.

Men nei – det er ikke en nymotens BMW i3 det er snakk om denne gangen. Men en BMW 1602 Electric. En sjelden prototype som egentlig bygger på en 1969-modell 1602 og som var klar til OL i München i 1972. Mer om det senere.

Jeg er veldig glad i gamle biler og har gleden av å kjøre noen av dem innimellom, men dette er uvant. Jeg er vant til mye lyd, manuell choke, lukten av uforbrent bensin, vibrasjoner, clutch og girkasser med synkroniseringer som har sett bedre dager... Slik er det ikke her.

Det er en snål opplevelse å kjøre en så gammel bil, helt uten lukt, lyd og vibrasjoner.

Tung på rattet

Gasspedalen er ganske tung og styringen enda tyngre, til tross for et stort og tynt originalratt. 350 kilo med batterier over forhjulene gjør noe med styringen.

Samtidig er avstanden også himmelvid til dagens moderne elbiler. Ikke bare designet og fargen, men også sittestillingen, den lave karosserisiden, de høye vinduene, vindusviskernes evige viuuu, viuuu, viuuu i det de forsøker å holde frontruten ren for regnvann, med en koselig lyd som bare en gammel bil kan lage.

Elbilen BMW 1602e har en toppfart på 100 km/t og en rekkevidde på 60 km.

Bensin raskere enn elektrisitet

Dessuten er den mye tregere. Dagens elbier som er proppfulle av batterier og kilowatt er lynkjappe. En nye BMW i3 gjør unna 0-100 km/t på bare 7,3 sekunder.

Denne 1602e som er 36 år gammel, bruker drøyt 8 sekunder til 50 km/t. En original BMW 1602 med 80 hestekrefter gjorde unna den samme øvelsen på rundt 13,5 sekunder. Den gangen var rett og slett, i motsetning til i dag, bensinbilene raskest.

Toppfarten på elbilen er 100 km/t og rekkevidden er 60 kilometer, om man kjører i 50 km/t, det er forholdsvis er flatt og ikke for mye motvind …

Elmotoren som er plassert der vi normalt finner girkassa, yter 32kW, eller 43 hestekrefter. Eller skal vi si var. Originalmotoren var, defekt så bilen har nå en ny elmotor fra en truck. Spesifikasjonene stemmer ikke helt lengre, men kjørefølelsen er langt på vei den samme.

Elektronikk anno tidlig 70-tall.

70-talls elektronikk

Motorrommet består av tolv blybatterier og girkasse- kardangtunnelen er utvidet for å få plass til elmotoren som er levert fra Bosch, og drivhjulene er bak. Bak er også sentralen som styrer det hele plassert og den tar hele plassen reservehjulet opprinnelig hadde. Her finnes mengder av spoler, kretskort, koblinger, brytere, kondensatorer og andre remedier som tar ganske stor plass. I dag hadde garantert ikke dette tatt større plass enn det en Duplo-kloss gjør.

Dette er bare noen av BMWs elektriske prototyper.

Det er ikke uten en god dose ærbødighet vi sitter bak rattet i denne unike bilen. Den er en svært viktig del av BMWs historie – særlig i disse dager, med all elbil-satsingen og hvor folk venter i årevis på nettopp en elbil.

BMW var altså tidlig ute. Jo da, vi vet at det ble bygget elbiler allerede på slutten av 1800-tallet også. Men denne 1602 var på mange måter det som startet det som BMW har på gang nå. I3 er allerede en stor suksess, men BMW har, som mange andre bilmerker, mye mer på gang når det gjelder elektrifisering.

Motorrommet består av 350 kilo med blybatterier.

Viktig bil for BMW

Dessuten ga ikke BMW seg med denne. De fortsatte ufortørnet sitt arbeid med elektriske biler og mange ulike prototyper har sett dagens lys underveis – før i3 ble vist i 2013.

Ikke bare var 02-serien viktig for BMWs elbilsatsing. Det var bilen som på mange måter reddet hele BMW fra en midt sagt skrantende økonomi. Uten denne viktige bilen, ville BMW aldri vært det samme som i dag.

BMW markedsførte sin elbil i 1972, under OL i München.

Vi nevnte noe om OL og München innledningsvis. Det var her disse elektriske bilene debuterte. Både som shuttlebiler for å frakte utøvere rundt til de ulike anleggene, men også som en slags "pace-car" i forkant av maratonløpet. Tanken var at utøverne skulle få puste inn ren og frisk luft, uten eksos...

Man må lære å krabbe...

Hvor mye to slike elektriske BMW-er hjalp i en by som München med titusenvis av andre bensinbiler, får vi la være usagt. Men vi kan nok konstatere et signaleffekten trolig var større en forurensnings-effekten ...

Om jeg skal forsøke meg på en slags konklusjon etter å ha sittet bak rattet på denne spennende og unike bilen, må jeg vel si at jeg er glad for at BMW fortsatte å lage biler med ulike bensinmotorer. Jeg har selv hatt et par eksemplarer disse i mitt eie. Det hadde jeg neppe om de var med elmotor.

Men allting har en begynnelse og man må lære å krabbe før man kan gå. Denne var på krabbestadiet. Men du verden så moro det var å få lov til å kjøre denne historisk viktige BMW-en. Takk for turen!

