Kimi Räikkönen er ferdig i Ferrari etter 2018. Det kunngjør Scuderia Ferrari en kort pressemelding tirsdag. Det er ventet at Charles Leclerc erstatter finnen, men det er ikke offisielt bekreftet fra verken Ferrari eller Sauber i skrivende stund.

– Gjennom alle disse årene har Kimi bidratt stort til teamet, både som fører og menneske. Han har spilt en utslagsgivende rolle i hvordan teamet har vokst og har samtidig alltid vært en god lagspiller, heter i det kunngjøringen fra Ferrari.

Kunngjorde nyheten selv

Kort tid etter Ferraris melding, poster Kimi Räikkönen følgende på sin Instagram.

– Gjett hvem som er tilbake! De neste to årene skal jeg kjøre for Sauber. Det føles ekstremt godt å være tilbake hvor alt startet.

Sauber har de siste årene vært ett av de desidert svakeste teamene i feltet, men har i 2018 vist større progresjon enn på lenge. De inngikk et tett samarbeid med bilfabrikanten Alfa Romeo i begynnelsen av sesongen, som igjen har tette bånd til Ferrari.

Viktig signatur

Så langt i år har begge Sauber-førerne, Charles Leclerc og Marcus Ericsson, scoret poeng flere ganger, og teamet er ikke lenger bakerst i feltet. Sauber har vært tydelig på at de jobber for å utvikle seg ytterligere til å ta opp kampen høyere opp i feltet.

– Å signere Kimi er et svært viktig mål i vårt prosjekt, og det vil få oss nærmere målet om å gjøre enda større progresjon. Kimis udiskutable talent og enorme erfaring i Formel 1 vil ikke bare bidra til utvikling av bilen, men det vil også sette i gang vekst og utvikling for oss som team, sier teamsjef Frédéric Vasseur.

Formel 1-kommentator på Viasport, Atle Gulbrandsen, innrømmer at han er overrasket over at Kimi velger å gå til et svakere team framfor å legge hjelmen på hylla.

– Akkurat det overrasker meg litt, at Kimi har motivasjon for å fortsette i F1 med et middelmådig team som Sauber, men det er jo bra for fansen. Nå er jo ikke Ericsson bekreftet, men han har jo sammen med Lance Stroll det tryggeste setet i F1, så han fortsetter. Det blir spennende å se hvordan Marcus vil gjøre det mot Kimi, sier Gulbrandsen til Parc Fermé.

Debuterte for 17 år siden

Kimi Räikkönen debuterte i Formel 1 i 2001 som 21-åring for nettopp Sauber, før han gikk over til McLaren i 2002.

I Malaysia 2003 kom hans første seier, og 2007 ble det store høydepunktet i hans karriere da han tok hjem VM-tittelen sammen med Ferrari. Ferrari har forøvrig ikke hatt noen verdensmestere i Formel 1 siden Räikkönen for 11 år siden.

Räikkönen tok en pause fra Formel 1 i 2010 og 2011 for å satse på Rally-VM, men returnerte til Formel 1 i 2012 for Lotus. Hans foreløpige siste seier kom i Australia 2013 for samme team, før han signerte for Ferrari igjen i 2014.