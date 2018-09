I true-crime dokumentaren «Døden på trappen» på Netflix følger vi den amerikanske forfatteren Michael Peterson gjennom rettsaken etter han ble dømt for drapet på sin kone Kathleen Peterson.



Nå kommer forsvarsadvokaten til Michael Peterson fra Netflix-serien på Norgesbesøk i desember.

David Rudolf skal diskutere konfliktene han sto overfor angående hans klient, forberedelsene til rettsaken, og om han skulle la filmskaperne ta del i prosessen. I tillegg vil han gå i mer detalj rundt hans innblikk i de mest omstridte problemene i saken.

– Personene involvert og historien rundt The Staircase er så utrolig, så da vi hørte at David Rudolf skulle på besøk til Storbritannia så måtte vi bare få han til Norge også. Det blir veldig spennende å høre forsvarsadvokatens eget perspektiv, og siden publikum også kan stille spørsmål fra salen så håper vi å få et unikt innblikk i den mest fascinerende true crime-dokumentaren fra det siste tiåret, sier Ragnhild Solberg i A Comic Soul til TV 2.

Anerkjent advokat

Rudolf er en av de fremste forsvarsadvokatene i USA, og spesialiserer seg på høyprofilerte og komplekse saker angående kriminal- og borgerrettigheter.



Mr. Rudolf har vært oppført som en de mest anerkjente advokatene i Amerika i over 25 år, og var én av kun tre forsvarsadvokater som ble innlemmet inn i North Carolina Lawyer Hall of Fame.

David Rudolf turen til Norge og besøker Parkteatret i Oslo 3. desember og Hall Toll i Stavanger 5. desember.