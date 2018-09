– Det skjedde veldig fort, og det kom som et sjokk, forteller Fridtjof Feydt til TV 2.

I en årrekke har han drevet advokatfirmaet «Feydt og Hamborgstrøm» sammen med Christine Hamborgstrøm.

– Hun var veldig godt likt av klientene sine. Grunnen til det var at hun gjorde alt hun kunne for dem, og hun sto på. Christine var en meget dyktig advokat – ikke minst i retten, sier Feydt.

De to kjente hverandre også privat.

– Jeg vil beskrive henne som medfølende og flink til å lytte, sier kollegaen.

Hamborgstrøm var forsvarer i en rekke profilerte straffesaker, ikke minst innenfor organisert kriminalitet. Hun forsvarte også personer i gjengmiljøet.

Snakket ikke om sykdommen

Hamborgstrøm døde 19. juli i sommer. Familien til 58-åringen ønsket ro rundt dødsfallet frem til begravelsen var over. De er kjent med at saken nå omtales av TV 2.

Hamborgstrøm led av alvorlig sykdom i en lengre periode, men på et tidspunkt skal hun ha blitt bedre. Hun fikk imidlertid et tilbakefall, men dette var det svært få personer som visste om.

– Dødsbudskapet kom overraskende på oss alle og skapte stor sorg. Christine var alvorlig syk, men fortsatte i jobb helt til det siste. Hun valgte å ikke fortelle at hun var syk, forteller advokatkollega og venninne Aase Karine Sigmond.

Hun har skrevet en nekrolog om Hamborgstrøm i den siste utgaven av Advokatbladet.

Beskrives som tøff

Der beskrives 58-åringen som en «tøff advokat som tok de store og belastende sakene med mye presseomtale». Sigmond beskriver også venninnen som omsorgsfull og faglig sterk.

– Hun var en type som alltid var på jobb, og som aldri ga seg med sakene hun jobbet med, sier Sigmond til TV 2.

VENNINNE: Aase Karine Sigmond har kjent Christine Hamborgstrøm i en årrekke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Venninnen mener det at Hamborgstrøm sto i full jobb helt til det siste, viser hvor mye yrket og klientene betydde for henne.

– Hun kunne valgt å være syk, men det hadde passet henne dårlig, skriver Sigmond i nekrologen.

58-åringen beskrives også som en som jobbet for å fremme kvinner i advokatyrket.

Gjengskikkelse i sorg

Det ikke bare kolleger og venner som sørger over dødsfallet til den profilerte advokaten. Den tidligere Young Guns-skikkelsen Mikael Ali har bare gode ting å si om sin tidligere forsvarer.

I en innlegg på Facebook skriver Ali at Hamborgstrøm betydde «enormt mye for han og familien på så mange måter». Han forteller blant annet om da hun bidro til å få ham frikjent for et drapsforsøk i 2008. Da risikerte Ali 12 års fengsel.

«I de 13 månedene jeg satt i varetekt i forkant av saken, støttet du meg og min familie enormt», skriver han og legger til at Hamborgstrøm avla ham jevnlige besøk. Det bidro til å holde motet oppe i en tung og vanskelig periode.

«Du ga meg livet tilbake slik at jeg kunne være med mine barn i stedet for å sitte 12 år i fengsel», skriver Ali.

Christine Hamborgstrøm etterlater seg ektemann og en voksen datter.