Matkontrollen fikk i fjor tips om at tørket oregano var et krydder det ofte ble jukset med. Elleve produkter ble sendt til analyse og det ble funnet juks med to av prøvene. Begge produsentene lovet å ordne opp med en gang.

Nå, ett år senere, har Matkontrollen sendt inn prøver på nytt.

Kun en tredjedel var oregano

I fjor var økologisk oregano fra Hindu ett av produktene det ble funnet juks i. Denne gangen var Hindu sitt økologiske oregano hundre prosent oregano. Greens derimot, det andre produktet som ble avslørt i fjor, inneholdt mye annet enn bare oregano.

– Kun en tredjedel av pakken er oregano, sier professor Christopher Elliot om oreganoen fra Greens. Det er hans institutt i Belfast som har analysert produktene. Resten av boksen er oliven- og myrtelblader.

Greens oregano ble tatt for juks. Foto: Matkontrollen/TV 2

Elliot sier han er skuffet over at samme produkt igjen blir tatt i juks.

– Det er tydelig at det fortsatt er juks i Norge. Det har ikke endret seg i det hele tatt, selv om det er et kjent problem, sier Elliot til Matkontrollen.

Har byttet leverandør

Mat import AS, som er importør av Greens oregano, sier at de byttet leverandør og emballasje etter avsløringen i fjor. Sarim Ashar, som er daglig leder, sier at de ga beskjed til butikkene som solgte produktet. Han sier at dårlige norskkunnskaper kan være grunnen til at flere av butikkene fortsatt selger jukseproduktet.

Solveig Barstad og Matkontrollen har igjen avslørt juks med oregano

– Det er veldig lite vi klarer å gjøre utenom å sende ut skriftlig beskjed, eller per telefon, om at det er feil med produktet.

Halvparten var olivenblader

Av produktene som ble sendt inn til analyse ble det også funnet juks i oreganoen fra Albaraka, et produkt kjøpt på grønnsaksbutikk i Oslo. Her var omtrent halvparten av produktet olivenblader. Importøren sier i en e-post til Matkontrollen at det er svært beklagelig, og at de nå har sperret partiet med krydder og sendt inn egne prøver til et laboratorium i Nederland.