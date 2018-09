Nå kan vi fråtse i blomkål!

Blomkål er en av Wenches yndlingsgrønnsak. I dag byr hun på både suppe og ovnsbakt blomkål.

Blomkålsuppe servert med laks og urtepesto

(Glutenfri)

Suppe:

2 blomkålhoder

2-3 skiver sellerirot

ca 5 dl vann

1 ½ ts salt

ca 5 dl grønnsakkraft eller kyllingkraft (uten mel for glutenfri)

salt, pepper

1 ½ - 2 dl matfløte eller crème frâiche

Urtepesto:

1 pk persille eller dill

1-2 fedd hvitløk (kan sløyfes)

ca 1 dl olivenolje

salt, pepper

sitron

Suppe:

Skyll og del blomkålen i buketter. Skjær av og finhakk de grove stilkene og bladene. Del blomkålbukettene fra det ene hodet opp i mindre buketter og kok disse i lettsaltet vann i ca 1 min, ta opp og avkjøl raskt i kaldt vann. Disse små bukettene skal brukes i suppen ved servering.

Tilsett stilkene, bladene, resten av blomkålen og sellerirot i små terninger i kokevannet og la koke under lokk i 20-30 min til alt er mørt. Kjør suppen glatt med en stavmikser. Tilsett crème frâiche eller matfløte, kok opp og la trekke til en fyldig suppe. Smak til med salt og pepper.

Urtepesto:

Mos urter, hvitløk og olje i en hurtighakker/stavmikser til en glatt pure. Smak til med sitron, salt og pepper.

BLOMKÅLBONANZA: Nå er norsk blomkål på sitt beste. Lag suppe eller ovnstek grønnsaken. Foto: TV 2

Servering: Tilsett blomkålbukettene i suppen rett for servering og varm opp.

Skjær laks i tynne strimler og legg i suppetallerken med den rykende varme suppen. Fordel litt urtepesto over.

Ovnsbakt blomkål med garam masla dressing (eller karri)

1 mellomstor blomkål

3-4 ss olivenolje

flaksalt

Dressing:

4 ss yoghurt naturell/ lett rømme

2-3 ts karri eller garam masla

salt, pepper

Varm stekeovn til 200°C.

Fjern de tykkeste grønne bladene fra blomkålen. Skjær stilken slik at blomkålen kan stå rett i et ildfast fat og lag et kryss med en spiss kniv i den grove stilken, slik at varmen kommer til. Rør sammen yoghurt og krydder.