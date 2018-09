Etter det TV 2 Sporten erfarer har Ada Hegerberg, som valgte å trekke seg fra landslaget etter i EM i fjor, valgt å slette sine tidligere landslagsvenninner på Facebook og Instagram.

Det inkluderer kaptein Maren Mjelde og barndomsvenninnen Guro Reiten. TV 2 har vært i kontakt med flere av landslagsjentene. De bekrefter opplysningene. Alle TV 2 har pratet med forteller at de ble fjernet etter at landslaget sikret VM-billett i forrige uke.

– Jeg fikk et tips om at noen av jentene var fjernet som venn på Facebook. Og det viste seg også å gjelde meg. Men jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor, og har egentlig ikke mer å si om denne saken. Jeg fokuserer på Chelsea og Norge nå, skriver Maren Mjelde i en sms til TV 2.

Reiten blir overrasket når TV 2 kontakter henne om saken. Hun bekrefter at hun er blant dem som er fjernet.

– Jeg er jo litt sjokkert over at hun velger å gjøre det, men jeg velger å tro at det er på grunn av landslaget og ikke meg som person. Jeg håper i hvert fall det, sier Reiten, som har vokst opp med Hegerberg og har spilt aldersbestemt landslagsfotball med henne i mange år.

– Jeg vet ikke hvorfor hun gjør det. Det må du nesten spørre henne om. Hun har gitt signaler på at hun ikke har motivasjon og lyst til å være med. Vi er litt lei av denne saken, for det skal alltid stjele litt energi fra gruppen vår, sier hun.

TV 2 møtte Ada Hegerberg under Lyons pressekonferanse i forkant av onsdagens Champions League-møte med Avaldsnes. Hun ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Det har jeg ingen kommentar til. Nå er jeg i Norge for å spille Champions League med klubben min, sier Hegerberg til TV 2.

– Utrolig mye styr

Hegerberg trakk seg fra landslaget etter et skuffende EM i fjor sommer.

– Selve beslutningen kostet mye energi. I tiden etterpå har det vært tøft. Det ble utrolig mye styr med selve situasjonen, som gjerne skulle vært unngått. Det var ikke tanken med det i det hele tatt, fortalte Ada Hegerberg i «Stjernemøte»-programmet på TV 2.

Landslagssjef Martin Sjögren uttalte forrige uke at han ikke har planer om å kontakte en av verdens beste spillere for å få henne med til VM i Frankrike. ​

Sjögren mente at et initiativ til en retur måtte komme fra Hegerberg.

– Ingenting er forandret

Ifølge NRK krever landslagsspillerne «en god og oppriktig unnskyldning» fra Hegerberg før en eventuell retur.

– Min avgjørelse var ikke basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden. Ingenting er forandret på det valget jeg har tatt, sa Hegerberg til Aftenposten.

– Jeg vil benytte anledningen til å ønske landslaget lykke til i VM, la hun til.

Hegerberg har vunnet Champions League tre sesonger på rad med Lyon. I 2015/16-sesongen ble 23-åringen fra Sunndalsøra kåret til Europas beste fotballspiller. I høst er hun nominert til årets spiller i verden av FIFA.